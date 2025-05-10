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Emeklileri Dolandıran 10 Şüpheli Yakalandı

Emeklileri Dolandıran 10 Şüpheli Yakalandı
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Bursa merkezli düzenlenen operasyonla, sosyal medya üzerinden emeklilere kredi vaadiyle 107 kişiyi dolandıran 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, emeklilerden muvafakatname alarak yüksek meblağda senet imzalattıkları ve icra yoluyla maaş kesintisi yaptırdıkları belirlendi.

BURSA merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden emeklilere kredi verildiği şeklinde reklam yaparak, kredi çeken vatandaşlara muvafakatname ve yüksek meblağda senet imzalatan, bu yöntemle 107 kişiyi dolandıran 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, emekli vatandaşların dolandırıldıkları yönündeki şikayet sonrası harekete geçti. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden emeklilere kredi verildiği şeklinde reklam yaptıkları, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara cep telefonu satışı yapılmış gibi gösterilerek, düşük miktarlarda kredi adı altında para verileceği şeklinde ikna ettikleri öğrenildi.

2 MİLYAR 690 MİLYON LİRA HESAP HACMİ

Ayrıca işlemin gerçekleşebilmesi için de mağdur vatandaşlara emekli maaşlarından kesinti yapılacak şekilde muvafakatname imzalattıkları ve kullandırılacak kredilerin geri ödemelerine karşılık yüksek meblağlı senetler imzalattıkları, senetleri icraya vererek mağdurların emekli maaşlarının tamamından kesinti yaptırttıkları tespit edildi. Bu yöntemle 107 kişiyi dolandırdıkları ve tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin hesaplarında, 2 milyar 690 milyon lira olduğu belirlendi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Amasya'da 6 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. H.E.G. (35), S.B. (40), Y.K. (69), Y.B. (42), A.K. (43), E.S. (54), E.A. (49), Ö.S. (48), S.A. (42), V.A. (41) isimli şüpheliler, adreslerine düzenlenen baskınlarda yakalandı. Bursa'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.E.G., S.B., Y.K., Y.B., A.K., E.S. ve E.A. tutuklandı; Ö.S., S.A. ve V.A. adli kontrol şartı kapsamında ev hapsine çarptırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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