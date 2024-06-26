Emeklilere refah payı verilmesi gündemde değil

(TBMM) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayında emeklilere enflasyon farkının dışında refah payı verilmesinin gündemlerinde olmadığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Işıkhan, amaçlarının geçici refahı sağlamak olmadığını vurgulayarak, kalıcı refahı sağlamak için böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Işıkhan, bunun neticelerini yıl sonuna doğru enflasyon düşüşüyle birlikte göreceklerini bildirdi.

Bir gazetecinin "Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi" sorusu üzerine Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok" ifadesini kullandı.