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Emeklilere Özel İndirim Fırsatları

Emeklilere Özel İndirim Fırsatları
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SGK Niğde Müdürü Nail Van, 2024 yılının 'Emekliler Yılı' ilan edilmesiyle emeklilerin çeşitli sektörlerde yüzde 30'a kadar indirimli alışveriş yapabileceğini duyurdu. Emeklilere yönelik sosyal hakların genişletildiği ve özel fırsatların sağlandığı belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Niğde Müdürü Nail Van, 2024 yılının Emekliler Yılı ilan edilmesinin ardından, emeklilerin anlaşmalı esnaftan yaklaşık yüzde 30 indirimli alışveriş yapabileceğini bildirdi.

Van, kurum binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, emeklilerin sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede sosyal haklarını genişletecek adımlar atıldığını söyledi.

"Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları" projesinin devletin ve milletin emeklilere olan şükran borcunun nişanesi olduğunu belirten Van, şunları kaydetti:

"İl genelinde yapılan protokollerle Niğde Belediyesi ile Gümüşler Belediyesine bağlı sosyal tesislerde ve 85 iş yerinde emeklilere yüzde 5 ile 30 arasında indirim yapılması amacıyla anlaşma imzalandı. Niğde'ye konaklamaya ve tatile gelen emekliler KYK'ya bağlı yurtlarda ücretsiz konaklayabiliyor. Ayrıca ilimiz genelinde çeşitli sektörlerle yapılan görüşmeler sonucunda emeklilerimize yapılacak olan indirimlerin yer aldığı listeye www.emekliler.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Türkiye Yüzyılı'nın emektarları için e-devlet girişi ile 'Emekli Dijital Kimlik Kartı' oluşturulmaktadır. Emeklilerimiz bu kart ile özel fırsatlardan yıl sonuna kadar yararlanabilecek."

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel

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