Emeklilere Bayram İkramiyeleri Ödenecek

Emeklilere Bayram İkramiyeleri Ödenecek
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli vatandaşların bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Toplamda 57,4 milyar TL ödeme yapılacak.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri, Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri, Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde, 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek. Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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