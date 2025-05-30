Emeklilere 57,4 Milyar Lira Bayram İkramiyesi Ödemesi Duyuruldu

Emeklilere 57,4 Milyar Lira Bayram İkramiyesi Ödemesi Duyuruldu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere toplam 57,4 milyar lira bayram ikramiyesi ödemelerinin 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere toplam 57,4 milyar lira bayram ikramiyesi ödemelerinin 31 Mayıs-4 Haziran arasında yapılacağını duyurdu.

Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir-aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde, 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir-aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek. Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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