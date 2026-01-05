Emeklilere Verilecek Zam Oranı Belli Oldu... İzmirli Emekliler: "2026 Yine Kara Yıl Olacak"

Haber : FATİH ÖZKILINÇ - Kamera: KERİM UĞUR

(İZMİR) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89, yıllık enflasyonu yüzde 30,89 olarak duyurduğu anları İzmir'in Bornova ilçesinde kıraathanede takip eden emekliler, açıklanan oranların hayat pahalılığını yansıtmadığını, aylıklarına buna göre yapılacak düşük zamlar nedeniyle geçim sıkıntısının daha da artacağını dile getirdi.

TÜİK tarafından aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89, yıllık enflasyonu ise yüzde 30,89 olarak açıkladığı anları İzmir'in Bornova ilçesindeki emekliler kıraathanede takip etti. Açıklanan rakamlara tepki gösteren emekliler, aylıklarının eridiğini, bankalara ve kredi kartlarına mahküm edildiklerini dile getirerek, 2026 yılının da kendileri için "kara yıl" olacağını ifade etti.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekli İbrahim Yılmaz, şunları kaydetti:

"2026'nın yine bir kara yıl olarak geçeceğini düşünüyoruz. Çünkü TÜİK zaten yıllardan beri yaptığını bugün de yaptı, enflasyonu düşük göstererek emeklilerin cebinden yine paralarını çaldı. Yıllardan beri TÜİK, normal enflasyonu açıklamış olsaydı şu anda emekli maaşları 44-45 bin lira civarında olacaktı. TÜİK emeklilerin, çalışanların cebinden paralarını çalıyor. Bize göre TÜİK hırsızlık yapıyor. Emeklilerimiz 18 bin lira, 19 bin lirayla yine geçinmeye çalışacak. Bu nedenle 2026 yılı yine kara yıl olarak geçecek."

Emeklilerin borcu borçla kapattığını anlatan Yılmaz, "Emekli zaten bankaların kucağına düşmüştü. Bankalardan borç alıp oraya yatırıp idare etmeye çalışıyordu. Ama emeklilerimiz şu anda bankaların, kartların kıskacında borcunu borçla kapatmaya çalışıyor. Emeklileri zor bir yıl bekliyor" dedi.

"Bu zam kimseyi tatmin etmez"

Emekli Ali Gürkahraman ise TÜİK'in açıkladığı enflasyon karşısında ironi yaparak "Çok iyi diyeceğim. Ne diyeceğim yani? Bu zam kimseyi tatmin etmez ki, çok iyi demek zoruna kalıyoruz. Başka yapabilecek bir şey var mı? Markete gidiyoruz sırtımızı dönüp çıkıyoruz. Maaşı bankamatikten çekemiyoruz. Bankada duruyor, hepsi kredi kartlarına gidiyor. Elimize geçmiyor" ifadedelerini kullandı.

"Kemal Sunal gibi ekmeği cama sürüyoruz"

Emekli Ramazan Ermiş de "Aldığımız para zaten yetmiyor. Her şeye zam, kiralar çok arttı. Devletten bir beklentimiz var; o da yok yolluyor. Emekli olduğumda 5 bin 60 lira emekli maaşı alıyordum. O günün koşullarında lokantalarda et, biftek yiyordum. Şimdi lokantanın önünden geçiyoruz. Bir tavuk kızartması gördük mü camdan Kemal Sunal gibi ekmeği cama sürüyoruz. Böyle geçiniyoruz. Yapacak bir şey yok" dedi.

"Emekliyi açlığa mahkum etmek"

Emekli ve kıraathane işletmecisi Mustafa Ayan ise şöyle konuştu:

"Bu emekliyi açlığa mahkum etmek demektir. Bu maaş hiçbir işimize yaramaz. Çok kötü. Ben kahveciyim, geliyorlar 'Çay kaç para?' diye soruyorlar. Ben 1987'den beri burada esnafım, ilk defa çayın fiyatı soruluyor. Ben emekli olduğumda taksitle araba alamıştım. Şimdi emekli maaşımın hepsini versem lastiğini alamıyorum. Böyle bir sistem olur mu? 2007'de çıkan yasa bizim anamızı ağlattı. Benim maaşım şimdi 50 bin lira olması gerekirken 20 bin 500 lira. Şimdi olacak 23 bin lira. Bu işim olmasa açım. Tek çalışıyorum, adam çalıştıramıyorum. Çaya her hafta 20-30 lira zam geliyor. 200 lira banknot ilk çıktığı zaman 10 kilo çay alıyordum. Şimdi bir kilo alamıyorum. 300 lira çayın kilosu. Çayın fiyatını soruyorlar, benim 27,5 lira fiyat listem var. Ben 15 liraya çay satıyorum, adam çayın fiyatını soruyor. Odadan mesaj var. Kime satacağız. Nerede bulacağız o müşteriyi? İşte kahvenin hali. Sen bakma kalabalık kahvehanelere, adam bir çay içiyor üç saat oturuyor. Biz de otursak burası tıklım tıklım olur. Çok kötü."