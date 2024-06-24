Emeklilerden Hazine ve Maliye Bakanı'na çağrı

HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: DURSUN ALKAYA

(ANKARA) - CHP, iktidardan başta asgari ücret ve emekli aylıklarının arttırılmasına ilişkin taleplerini dile getirirken, Ankaralı emeklilerde ANKA Haber Ajansı aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çağrıda bulundu. Geçinemediklerini belirten emekliler, "Para bol da garibana, işçiye, memura, köylüye yok" dedi. Yüzde 100 engelli Yusuf Kemer ise "Bana devlet 4 bin lira maaş veriyor. Ben 6 bin lira kira ödüyorum. Ben kalp pilimle gidiyorum inşaatlarda çalışıyorum. 600-700 lira alıyorum. Çocuğumun okuması için çalışıyorum. Engelli maaşımın arttırılmasını istiyorum" diye konuştu.

CHP'nin gölge kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sorumlu genel başkan yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. CHP, asgari ücret ve emekli aylıklarının arttırılmasına ilişkin ekonomide yaşanan sıkıntıların çözümü için önerilerini Şimşek'e iletti.

CHP'nin bu çabası iktidar kanadından karşılık bulur mu bilinmezken Ankaralı emekliler, ANKA Haber Ajansı aracılığıyla Mehmet Şimşek'e çağrıda bulundu.

"Mehmet Şimşek emeklilere yardımcı olsun"

Emekli bir çift 11 bin lira maaş aldığını belirterek, "Mehmet Şimşek emeklilere yardımcı olsun. Bizleri düşünsün. Bu zamanda geçinmek çok zor. İnan ki bayram geçti torunlarımıza hiçbir şey veremedik. Hiçbir şey alamadık. Biz torunlarımızı sevindirmeyi bilmez miyiz? Maaşımız artarsa bizde seviniriz. İstediğimizi alırız. Biz kurban kesemedik. Ben neden kesmeyim? Bir kurban alıp kesseydim torunlarımı sevindirseydim. Kötü mü olurdu? Gerçekten alamadık" diye konuştu.

Bayramda memleketi Çorum'a gidemeyen emekli kadın, "Et ekmek yiyemedikten sonra, kurban kesemedikten sonra, memlekete gidemedikten sonra..." dedi.

"Bana masal anlatmasınlar..."

Bir başka emekli vatandaş da "Bu hayat şartlarında emeklinin yaşaması çok zor. Benim çocuklarım olmasa ne kurban kesebilirim ne de bir şey... Onların sayesinde kurban kestim. 12 bin lirayla kimse geçinemez. Bana masal anlatmasınlar. Emekli maaşıyla, asgari ücreti artırsın. Kendileri geçinebiliyorsa biz onlara verelim bir ay geçinsinler de görelim" şeklinde konuştu.

Emekli ve aynı zamanda çalıştığını belirten 73 yaşındakı bir vatandaş da "10 bin lirayla ne yapacaksın? Şu sıcağın altında 10 bin lirayla hayatta kimse geçinemez. 10 bin lirayla geçiniyorum diyen zaten yalan söylüyordur. Bütçe boş bir şey yok. Millete para vermesi lazım. Maaşımız bize yetmiyor" ifadesini kullandı.

Emekli bir kadın, "17 bin lira alıyorum, nedir ya? En az 25-30 bin lira olması lazım. Onlarda biliyordur herkesin durumunu. Ona göre davransınlar. İnsanlar çok zor durumda" dedi.

"Alt direk, orta direk, üst direk vardı artık direk kalmadı"

Emekli bir başka çift ise "Biz onlardan hiçbir şey beklemiyoruz. Devletten hiçbir şey beklemiyoruz. Çünkü vermezler. Bir an önce gitmelerini istiyoruz" diye konuştu.

10 bin 500 lira emekli maaşı alan vatandaş, "Ankara gibi bir yerde değil, köyde geçinemezsin. Kendisi manda yoğurdu yiyor. Emperyalist düzen yaşanıyorsa bu memlekette yabancıları göndersin, halkına baksın. Eskiden bir düzen vardı. O düzen de battı. Alt direk, orta direk, üst direk vardı. Direkte kalmadı" ifadesini kullandı.

Devlette 25 yıl çalışarak emekli olduğunu ve 14 bin 900 lira maaş aldığını söyleyen emekli Servet Terzi, "Kıt kanaat idare ediyorum. Şu ortamda her şey başını almış gidiyor. İktidar biliyor ama işine gelmiyor. 5'li çeteye verdi mi para kalmıyor. Biz hepsini biliyoruz. Para bol da garibana, işçiye, memura, köylüye yok" ifadesini kullandı.

"Kalp pilimle inşaatlarda çalışıyorum"

Yüzde 100 engelli Yusuf Kemer ise şöyle konuştu:

"Bana devlet 4 bin lira maaş veriyor. Ben 6 bin lira kira ödüyorum. Birde kız çocuğu okutuyorum. Benim durumum ne olacak şaşırmış kalmışım. Devlete gidiyorum bütün kapılar açık ama faydası yok. Engellilere bir çözüm bulmalarını istiyorum. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum. Bana yardımcı olsun. Ben kalp pilimle gidiyorum inşaatlarda çalışıyorum. 600-700 lira alıyorum. Çocuğumun okuması için çalışıyorum. Engelli maaşımın arttırılmasını istiyorum."