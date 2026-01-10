Haberler

İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu Birleşik Emekliler Sendikası'nın Kartal'daki Nöbet Çadırını Ziyaret Etti

Güncelleme:
İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, emekli maaşlarına yapılan yetersiz artış nedeniyle süresiz oturma eylemi başlatan Birleşik Emekliler Sendikası'nın nöbet çadırını ziyaret etti. Emekliler, hükümetin geçim sıkıntısını görmediğini belirterek taleplerini dile getirdi.

(İSTANBUL)- İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, emekli maaşlarına yapılan yüzde 12,19'luk artışın gerçek enflasyonu yansıtmadığı ve geçinemedikleri gerekçesiyle ülke genelinde süresiz oturma eylemi başlatan Birleşik Emekliler Sendikası'nın Kartal'daki nöbet çadırını ziyaret etti. Emeklileri dinleyen Kavuncu, "Benim buradan bir teklifim var. İktidardan bir milletvekilimizi alalım, ona 1 yıl süreyle emekliye layık görülen 20 bin liralık aylık ücreti verelim yaşasın" şeklinde konuştu. Orada bulunan bir emekli, Kavuncu'nun sözleri üzerine, "Biz o kadar vicdansız değiliz. 1 ay yeter" dedi.

Birleşik Emekliler Sendikası, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları doğrultusunda emekli maaşlarına yapılan yüzde 12,19'luk artışa karşı CHP'li milletvekillerinin TBMM'de başlattığı eyleme destek vermek amacıyla ülke genelinde süresiz oturma eylemi başlattı. Sabah saatlerinde Kartal Meydanı'nda kurulan nöbet çadırı önünde yapılan açıklamada, Meclis'te yapılan düzenleme ile en düşük maaşın kök maaşa yansıtılmayarak 20 bin TL'ye yükseltilmesine ilişkin, "iktidarın cambaza bak oyunu" değerlendirmesi yapıldı. Açıklamada, "Aslında en düşük emekli aylığının altında kalanlara iktidar hazine yardımı vermiyor, çalışırken yüksek prim ödeyip en düşük emekli aylığının üzerinde aylık alan emekliden TÜİK verileri marifeti ile kesip düşük maaş alanlara yansıtıyor. Burada arzuladıkları nihai hedef ise Orta Vadeli Program'da bütün emeklileri en düşük emekli aylığında eşitlemek" denildi. Açıklamaya CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi temsilcileri de destek verdi.

Kavuncu nöbet çadırını ziyaret etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, nöbet çadırını ziyaret etti, emeklilerle sohbet etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2025 enflasyon verilerine göre, 2026'nın Ocak ayı için tavan kira artış oranı yüzde 34,88 olarak belirlendiğini anımsatan bir emekli, 20 bin liraya çıkarılması öngörülen en düşük emekli maaşının geçinmeye yetmediğini ifade ederek, "Hükümetimiz vatandaşın geçinemediğini göremiyor mu" diye sordu. "Herhalde görmüyorlar, hissetmiyorlar" diyen Kavuncu, "Benim buradan bir teklifim var. İktidardan bir milletvekilimizi alalım, ona 1 yıl süreyle emekliye layık görülen 20 bin liralık aylık ücreti verelim yaşasın" şeklinde yanıt verdi. Orada bulunan bir emekli Kavuncu'nun sözleri üzerine, "Biz o kadar vicdansız değiliz. 1 ay yeter" şeklinde konuştu.

Kavuncuyla konuşan Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül de AK Partili milletvekilleri tarafından Meclis'e sunulan kanun teklifinde yer alan en düşük emekli maaşının hazine yardımıyla 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin, "Biz artık bu sadaka yardımını istemiyoruz" dedi. Şengül, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesini ve maaşlara gerçek enflasyon oranlarıyla zam verilmesi gerektiğini söyledi. Şengül, "(İktidar) yıllardan beri bize ipteki cambaza bak diyor ama asıl sorumluyu gizliyorlar. Biz TÜİK'i eleştiriyoruz, SGK'yı eleştiriyoruz ama biliyoruz ki TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı her ne kadar bağımsız gibi dursa da SGK da Çalışma Bakanlığı'na bağlı. Sonuçta hepsinin kararını tek bir kişi veriyor. Yani, bugünkü siyasal iktidar kendi politikalarının emeklilere getirdiği yoksulluğu gizlemek için TÜİK ve SGK'yı adres gösteriyor. Halbuki bizim sorunumuzun kaynağı, bugünkü siyasal iktidardır. Biz de diyoruz ki, bizim derdimiz, bugünkü siyasal iktidarın uyguladığı politikalarladır" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
