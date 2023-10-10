Emeklilerden 5 Bin Liralık İkramiye Kararına Tepki... Tüed Başkanı Ergün: "Emekliye Yapılan Bu Muamele Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılına Yakışmamıştır.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" diyerek açıkladığı çalışmayan emekliye 5 bin liralık ikramiye kararıyla ilgili, "Emekli, dul ve yetimlerimize yapılan bu muamele, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışmamıştır. Emekli bu muameleyi hak etmemiştir. Emekliler yaklaşık 3 aydır önüne getirilecek olan bakanlık çalışmasına odaklanmış, umutla yapılacak seyyanen düzenlemeye kilitlenmiştir. Ancak bu 3 ay sonunda önüne getirilen bu düzenleme taslağı emekliyi sükutu hayale uğratmıştır" dedi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" diyerek açıkladığı çalışmayan emekliye 5 bin liralık ikramiye kararıyla ilgili, "Emekli, dul ve yetimlerimize yapılan bu muamele, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışmamıştır. Emekli bu muameleyi hak etmemiştir. Emekliler yaklaşık 3 aydır önüne getirilecek olan bakanlık çalışmasına odaklanmış, umutla yapılacak seyyanen düzenlemeye kilitlenmiştir. Ancak bu 3 ay sonunda önüne getirilen bu düzenleme taslağı emekliyi sükutu hayale uğratmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası "müjde" diyerek açıkladığı emekliye 5 bin liralık ikramiye kararına Türkiye Emekliler Derneği'nden itiraz geldi. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"5 BİN TL RAKAMI VİCDANLARI SIZLATMIŞ, EMEKLİYİ İNCİTTİRMİŞTİR: Temmuz 2023'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızı ziyaretimizde kendilerinden bir söz almıştık. Bize, 'Ekim ayını bekleyin, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir çalışma başlattık, emeklilerimize ilişkin iyileştirme çalışması ekim ayında TBMM'nin açılışıyla parlamentoya sunulacak ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' denilmişti. Geçen zaman içerisinde gerek sayın Cumhurbaşkanımız gerek sayın bakanımız ve gerekse de diğer bakan ve yetkililer benzer açıklamaları yapmış, iktidar ortağı partiler de emeklinin yaşadığı zor durumu ifade ederek, acil çözümler istemişlerdi. Bugün gelinen noktada açıklanan 5 bin TL rakamı vicdanları sızlatmış, emekliyi incitmiştir ve Anayasamızın eşitlik ilkesine de aykırı bir düzenleme olacaktır.

EMEKLİ, DUL VE YETİMLERİMİZE YAPILAN BU MUAMELE, CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINA YAKIŞMAMIŞTIR: Üstelik, bir defaya mahsus olduğu belirtilen bu rakamın, sayıları 3 milyon 800 binin üzerinde olan çalışan emeklilerimize verilmeyecek olması, ayrıca sayıları 4 milyon 153 binden fazla olan dul ve yetimlerimizin; bin 250 TL'den başlayan ve 3 bin 750 TL arasında rakamlara bölünecek bu ödemeyi alacak olması yürekleri sızlatmıştır. Emekli, dul ve yetimlerimize yapılan bu muamele, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışmamıştır. Emekli bu muameleyi hak etmemiştir. Emekliler yaklaşık 3 aydır önüne getirilecek olan bakanlık çalışmasına odaklanmış, umutla yapılacak seyyanen düzenlemeye kilitlenmiştir. Ancak bu 3 ay sonunda önüne getirilen bu düzenleme taslağı emekliyi sükutu hayale uğratmıştır.

MEMURLARA TEMMUZ AYINDA YAPILAN 8 BİN 77 TL'LİK ARTIŞ, EMEKLİLERİMİZE DE UYGULANMALIDIR: Beklentilerimizi karşılamaktan çok uzak kalan bu uygulamanın, TBMM çatısı altında revize edilmesi ve sosyal devlete, demokrasiye yakışır bir şekilde, tarafların görüşleri de alınarak yeniden düzenlenmesi en büyük temennimizdir. Aylardır bizim de yapmış olduğumuz bilimsel çalışmalar ve araştırmalar ortaya koymuştur ki; zorlu kış şartlarına girilirken, emekli yakacak temin edemezken, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilmeli, memurlara Temmuz ayında yapılan 8 Bin 77 TL'lik artış, emeklilerimize de uygulanmalıdır. Tek gerçek çözüm, budur..."