Emekliler, Zamları Oturma Eylemi ile Protesto Etti

KERİM UĞUR

Tüm Emekliler Sendikası İzmir Şubesi, hükümetin yaptığı zamları ve emekli maaşlarını oturma eylemi ile protesto etti. Tüm Emekliler Sendikası Konak Şube Başkanı Ayşe Ekşioğlu, "Markete gidemiyoruz. Her şeyi unuttuk. Alışveriş yapamıyoruz. Haftada bir gün pazara gidebiliyoruz 500 lira. Ayda 2 bin lira eder o. Düşünün yani 7 bin 500 lira maaş alıyoruz. Açız, peynir alamıyoruz, et alamıyoruz" dedi.

AKP hükümetinin seçimlerin ardından yaptığı zamlara ve emekli maaşlarına düzenledikleri çeşitli eylemlerle tepki gösteren Tüm Emekliler Sendikası İzmir Şubesi üyesi emekliler, bu kez zamları oturma eylemi ile protesto etti.

İzmir Alsancak'ta oturma eylemi başlatan emekliler, ellerinde "Saraya var da emekliye yok mu", "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Geçinemiyoruz, isyandayız", "Emekliyiz, dilenci değiliz" yazılı dövizler taşıdı.

"BİZLER ENFLASONA EZİLİYORUZ"

Emekliler adına konuşan Tüm Emekliler Sendikası Konak Şube Başkanı Ayşe Ekşioğlu, şunları söyledi:

"Bıçak kemiğe dayandı artık. Bir aydır evde yokum. On gün kaldım evde düşünün. 350 lira elektrik parası gelmiş. Markete gidemiyoruz. Her şeyi unuttuk. Alışveriş yapamıyoruz. Haftada bir gün pazara gidebiliyoruz 500 lira. Ayda 2 bin lira eder o. Düşünün yani 7 bin 500 lira maaş alıyoruz. Açız, peynir alamıyoruz, et alamıyoruz. Bir sosyal yaşantımız yok. Sinemaya gidemiyoruz. TÜİK enflasyonu hep düşük tutuyor. Aslında böyle değil. Bizler eziliyoruz. Bizler adam yerine konmuyoruz. Yastık altındakileri çıkarın diyorlar, bizim yastığımızın altında hiçbir şey yok ki. Yastık altında olanlar çıkarsınlar neleri varsa. Kendileri elektrik parası. Bizim bir yıllık paramız alacağımız emekli maaşı kadar. Kendileri çok rahat geçiniyorlar. Ama bize gelince zam yok. Ama umuyorum seçimlerden bir ay önce zam olacak. Çünkü seçim yatırımı olacak o da" dedi.

"İNSANCA YAŞAYABİLECEĞİMİZ BİR ÜCRET İSTİYORUZ"

Bir diğer emekli İbrahim Yılmaz da "Emekli insanca yaşayabilecek bir ücret istiyor. Emekli hayal peşinde değil. Emekliler gerçekten kahvehaneye gidince parka çıkınca çay içebilecek, pazara gidebilecek, sinemaya gidebilecek bir ücret istiyor. Ama şu anda emekliye reva görülen 7 bin 500 lirayla geçinemez durumda. Oysa kendilerine bir dakika içinde yüzlerce zam oranları çıkarıyorlar milletvekili arkadaşlarımız. Ama emekliye gelince maalesef ellerini kaldırmakta tereddüt ediyorlar. Biz kendilerine buradan tekrar bir çağrı yapıyoruz Meclis'e. Tekrar bir araya gelip bu emeklilere verilen bu zammı tekrar gözden geçirilip emeklilerin yaşayabileceği insanca yaşayabileceği bir ücret vermelerini istiyoruz" diye konuştu.

Emekliler oturma eylemlerini dört gün boyunca İzmir'in çeşitli ilçelerinde sürdürecek.