Emekliler Yozgat'ta Ali Babacan'a Dert Yanıyor

Emekliler Yozgat'ta Ali Babacan'a Dert Yanıyor
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yozgat'ta yaptığı ziyarette emeklilerin yaşadığı zorlukları dinledi. Bir emekli, aylığının kesildiğini ve artan elektrik faturalarıyla geçim sıkıntısı çektiğini anlattı. Babacan, emekli maaşının yetersizliğine dikkat çekerek, geçinmenin imkansız hale geldiğini vurguladı.

(YOZGAT) – DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Yozgat ziyareti sırasında kendisine dert yanan Yozgatlı bir emekli, "Biz köydeyiz, emekliyiz. Devlet, benim aylığımın dörtte birini kesiyor. Tayyip'in parası mı yok bilmiyorum. 6-7 bin lira da kredim var. 5-6 bin lira para geçiyor elime. O da elektrik faturasına gidiyor" diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yozgat'ta vatandaş ile bir araya geldi. Babacan'ın Yozgat ziyaretinde sokakta önünü kesen bir vatandaş, "Ben Tayyip köyündenim. Köyümüzü seviyoruz ama inan ki Tayyip yüzünden memnun değiliz. Elimden gelse değiştireceğim" diyerek şöyle dert yandı:

"Sizleri özlüyoruz. Sizin gibi insanların daha çok olması lazım. Ben Tayyip köyündenim. İsmi de Tayyip ama ne yapalım? Köyün isminden memnun değiliz. Köyümüzü seviyoruz ama inan ki Tayyip yüzünden memnun değiliz. Elimden gelse değiştireceğim. Perişanız.

Biz köydeyiz, emekliyiz. Devlet, benim aylığımın dörtte birini kesiyor. Tayyip'in parası mı yok bilmiyorum. 6-7 bin lira da kredim var. 5-6 bin lira para geçiyor elime, o da elektrik faturasına gidiyor. Elektrik faturaları 3-4 ay önce 400, 500, 600 lira geliyordu. Şimdi inan ki 3 bin lirayı buluyor. Çok para, veremiyoruz. Zaten zor geçiniyoruz. Bir oğlum var, o yardım ediyor."

"Emekli maaşı asgari bir gıda alışverişine dahi yetmiyor"

Babacan da şunları söyledi: "Emekli maaşıyla geçinmek imkansız, kira ödemek imkansız. Emekli maaşı asgari bir gıda alışverişine dahi yetmiyor. Bir de şehirde yaşıyorsan iş çok zor. Yıllarca çalış çabala, devlete prim yatır, emekli olduktan sonra da yatırdığın primin hakkını geri alama."

Kaynak: ANKA / Güncel
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