Emekliler Yılbaşına Buruk Bir Şekilde Giriyor

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Geçim sıkıntısından yakınan emekli Nadir Hangün, "Emekli buruk tedirgin olarak girecek yılbaşına. Eskiden emekli yılbaşında televizyonunu değiştiriyordu. Renkli televizyon alıyordu. Şu anda çerezi bırakın çekirdek dahi alamayacak" dedi.

Elazığ'da yaşayan emekliler, artan hayat pahalılığı ve düşük emekli maaşları nedeniyle yaşamlarını sürdürmekte güçlük çektiklerini ifade etti. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Vedat Gür, emeklinin yılbaşına özel evine çerez dahi alamayacağını belirtti.

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Vedat Gür, emeklinin yılbaşını özel bir gün olarak kutlayamayacak hale geldiğini söyledi. Emeklinin cebinde 50 lira gördüğünde bayram yapacak hale geldiğini belirten Gür, yılbaşı için meyve çerez parasını karşılayamayacak olan emeklilerin buruk bir şekilde yeni yıla gireceklerini belirtti ve şunları söyledi:

"Emekli yılbaşını eskiden kutluyordu. Yine iyi kötü eskiden çerezini alıyordu, meyvesini alıyordu aile bireyleri eşi dostuyla bir araya gelip bir akşam yeni yıla güzel başlama adına mutluluklar esenlikler dilemek için beklentiler adına bir araya gelip kutluyorlardı. Ama maalesef şu son 3-5 yıldır emekli bırakın bir araya gelmeyi, evine çerez, bir kilo meyve alacak kadar gücü kalmadı ki yılbaşını kutlasın. Artık yılbaşını kutlamak emekliye lüks oldu. Çünkü alım gücü yok. 5- 6 nüfuslu bir ailede bir kilo portakal, bir kilo elma, bir kilo muz aldığında, yarımşar kilo 250 gram bir çerez aldığı zaman nereden baksanız bin- bin 500 lirayı bulur. Emekli cebinde 50 lirayı gördüğünde bayram ediyor. Benim çay ısmarlayacak param var diye."

"Aldığım maaş tedavime bile yetmiyor"

Kanser hastası olan ve emekli maaşı ile geçinmeye çalışan Aziz Hıdır Doğan 13 bin 500 lira maaş aldığını, aldığı maaşın tedavisine bile yetmediğini belirterek şunları söyledi:

"Bu parayla bu maaşla yaşamayı bırak ben onkoloji hastasıyım zaten bunlar benim tedavime yetmiyor. İnsanca nasıl yılbaşına gireceğiz. Biz ancak televizyonla evde baş başa kalacağız. Emeklinin dışarıda gezme eğlenme yeme hakkı yok. Bizim ek gelirimizde yok. Ama maalesef bu ülkeyi yönetenler bunları görmüyor, duymuyor. Sanıyorlar ki her şey saraydaki gibi güllük gülistanlık. Saray başka bir dünya, emeklinin dünyası başka bir dünya. Umarım bu son günlerde bunu anlarlar, insanca yaşayabileceğimiz bir ücret verirler'.'

"Emekli şu anda çerezi bırakın, çekirdek dahi alamayacak"

Emekli Nadir Hangün bir emekli olarak çok büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi. Emeklinin yılbaşını kutlamaktan çok uzak olduğunu ifade eden Hangün, "Çoğumuz yılbaşını kutlayamıyoruz. Ekonomik krizden dolayı. Emekli bir çerez alamıyor, bir meyve bile alamıyor. Emekli buruk tedirgin olarak girecek yılbaşına. Eskiden emekli yılbaşında televizyonunu değiştiriyordu. Renkli televizyon alıyordu. Şu anda çerezi bırakın çekirdek dahi alamayacak. Bu maaşla, cebimdeki parayla bir ay geçineceğim. Ama yılbaşında ekstra çerez olsun, meyve olsun beni zorlar. O nedenle alamayacağım. Yılbaşını kutlayamayacağım" diye konuştu.

"Emekli bir kasabın önüne gittiği zaman sadece bakmakla yetiniyor"

Emekli Cemalettin Yıldırım da "2025 yılına dair fazla bir beklentimiz olmayacağına göre bu şartlar altında evimde oturacağım. Çok büyük bir alışveriş yapacak gücümüz de yok. Emekliye baktığınız zaman 2. sınıf, 3. sınıf muamelesi görüyor maalesef ülkemizde. Emekli bu gün bir kahveye, bir çay ocağına gittiği zaman elini cebine attığı zaman mahcup olur muyum düşüncesinde. 'Arkadaşıma bir çay ısmarlayabilir miyim ' hesabını yapıyor. Emekli vatandaş utanarak gidiyor bir kasabın önüne, bir mağazanın önünde bir manavın önünde gittiği zaman sadece bakmakla yetiniyor. Bu ülkemiz açısından çok utanç verici bir şey" şeklinde konuştu.

Emekli Rıdvan Diken ise emeklilerin kutlama yapmalarının çok zor olduğunu söyleyerek, "Çerez olsun, meyve olsun alamıyoruz. Emekli olarak da alamıyoruz. fazla maaşımız olsa da alamıyoruz. Her şey çok pahalı. 25 lira portakal. Mandalina yine öyle, elma yine pahalı 70- 80 lira. Emekli maaşları çok az. 30-40 bin olması lazım. İnsanların kendini doyurması için. ben tek başıma yaşıyorum. Devamlı dışarda yiyorum. O da tam porsiyon değil, yarım porsiyon. Yiyemiyorum yani, fazlasını alsam ödeyemiyorum."