Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma başladı
Savcı, çobanın sözlerini duyunca üzerine yürüdü
Narin cinayeti duruşmasında tanık çoban ağlama krizine girdi
Duruşmada ağlama krizine giren çoban, ısrarla tek bir şey söyledi
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
CHP'den seçilip AK Parti'ye geçen Nedim Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler
Rozeti takan Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler

Emekliler Yılbaşına Buruk Bir Şekilde Giriyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'daki emekliler, artan hayat pahalılığı ve düşük emekli maaşları nedeniyle yılbaşını kutlayamayacak durumda. Emekliler, çerez ve meyve bile almaktan yoksun kalırken, ekonomik zorluklar nedeniyle buruk bir yılbaşı geçiriyorlar.

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Geçim sıkıntısından yakınan emekli Nadir Hangün, "Emekli buruk tedirgin olarak girecek yılbaşına. Eskiden emekli yılbaşında televizyonunu değiştiriyordu. Renkli televizyon alıyordu. Şu anda çerezi bırakın çekirdek dahi alamayacak" dedi.

Elazığ'da yaşayan emekliler, artan hayat pahalılığı ve düşük emekli maaşları nedeniyle yaşamlarını sürdürmekte güçlük çektiklerini ifade etti. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Vedat Gür, emeklinin yılbaşına özel evine çerez dahi alamayacağını belirtti.

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Vedat Gür, emeklinin yılbaşını özel bir gün olarak kutlayamayacak hale geldiğini söyledi. Emeklinin cebinde 50 lira gördüğünde bayram yapacak hale geldiğini belirten Gür, yılbaşı için meyve çerez parasını karşılayamayacak olan emeklilerin buruk bir şekilde yeni yıla gireceklerini belirtti ve şunları söyledi:

"Emekli yılbaşını eskiden kutluyordu. Yine iyi kötü eskiden çerezini alıyordu, meyvesini alıyordu aile bireyleri eşi dostuyla bir araya gelip bir akşam yeni yıla güzel başlama adına mutluluklar esenlikler dilemek için beklentiler adına bir araya gelip kutluyorlardı. Ama maalesef şu son 3-5 yıldır emekli bırakın bir araya gelmeyi, evine çerez, bir kilo meyve alacak kadar gücü kalmadı ki yılbaşını kutlasın. Artık yılbaşını kutlamak emekliye lüks oldu. Çünkü alım gücü yok. 5- 6 nüfuslu bir ailede  bir kilo portakal, bir kilo elma, bir kilo muz aldığında, yarımşar kilo 250 gram bir çerez aldığı zaman nereden baksanız bin- bin 500 lirayı bulur. Emekli cebinde 50 lirayı gördüğünde bayram ediyor. Benim çay ısmarlayacak param var diye."

"Aldığım maaş tedavime bile yetmiyor"

Kanser hastası olan ve emekli maaşı ile geçinmeye çalışan Aziz Hıdır Doğan 13 bin 500 lira maaş aldığını, aldığı maaşın tedavisine bile yetmediğini belirterek şunları söyledi:

"Bu parayla bu maaşla yaşamayı bırak ben onkoloji hastasıyım zaten bunlar benim tedavime yetmiyor. İnsanca nasıl yılbaşına gireceğiz. Biz ancak televizyonla evde baş başa kalacağız. Emeklinin dışarıda gezme eğlenme yeme hakkı yok. Bizim ek gelirimizde yok. Ama maalesef bu ülkeyi yönetenler bunları görmüyor, duymuyor. Sanıyorlar ki her şey saraydaki gibi güllük gülistanlık. Saray başka bir dünya, emeklinin dünyası başka bir dünya. Umarım bu son günlerde bunu anlarlar, insanca yaşayabileceğimiz bir ücret verirler'.'

"Emekli şu anda çerezi bırakın, çekirdek dahi alamayacak"

Emekli Nadir Hangün bir emekli olarak çok büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi. Emeklinin yılbaşını kutlamaktan çok uzak olduğunu ifade eden Hangün, "Çoğumuz yılbaşını kutlayamıyoruz. Ekonomik krizden dolayı. Emekli bir çerez alamıyor, bir meyve bile alamıyor. Emekli buruk tedirgin olarak girecek yılbaşına. Eskiden emekli yılbaşında televizyonunu değiştiriyordu. Renkli televizyon alıyordu. Şu anda çerezi bırakın çekirdek dahi alamayacak. Bu maaşla, cebimdeki parayla bir ay geçineceğim. Ama yılbaşında ekstra çerez olsun, meyve olsun beni zorlar. O nedenle alamayacağım. Yılbaşını kutlayamayacağım" diye konuştu.

"Emekli bir kasabın önüne gittiği zaman sadece bakmakla yetiniyor"

Emekli Cemalettin Yıldırım da "2025 yılına dair fazla bir beklentimiz olmayacağına göre bu şartlar altında evimde oturacağım. Çok büyük bir alışveriş yapacak gücümüz de yok. Emekliye baktığınız zaman 2. sınıf, 3. sınıf  muamelesi görüyor maalesef ülkemizde. Emekli bu gün bir kahveye, bir çay ocağına gittiği zaman elini cebine attığı zaman mahcup olur muyum düşüncesinde. 'Arkadaşıma bir çay ısmarlayabilir miyim ' hesabını yapıyor. Emekli vatandaş utanarak gidiyor bir kasabın önüne, bir mağazanın önünde bir manavın önünde gittiği zaman sadece bakmakla yetiniyor. Bu ülkemiz açısından çok utanç verici bir şey" şeklinde konuştu.

Emekli Rıdvan Diken ise emeklilerin kutlama yapmalarının çok zor olduğunu söyleyerek, "Çerez olsun, meyve olsun alamıyoruz. Emekli olarak da alamıyoruz. fazla maaşımız olsa da alamıyoruz. Her şey çok pahalı. 25 lira portakal. Mandalina yine öyle, elma yine pahalı 70- 80 lira. Emekli maaşları çok az. 30-40 bin olması lazım. İnsanların kendini doyurması için. ben tek başıma yaşıyorum. Devamlı dışarda yiyorum. O da tam porsiyon değil, yarım porsiyon. Yiyemiyorum yani, fazlasını alsam ödeyemiyorum."

Emekliler Yılbaşına Buruk Bir Şekilde Giriyor
Kaynak: ANKA / Güncel
img

Meşhur markada yabancı madde bulundu
img

Savcı, çobanın sözlerini duyunca üzerine yürüdü
img

Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı
Türkiye'nin yanı başında büyük ayaklanma! Operasyon başlattılar
Maddi sıkıntı çeken ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
Ünlü oyuncunun kardeşi de sahte alkol kurbanı oldu
Muhammed Nur Nahya'nın asgari ücret videosu viral oldu
40 saniyelik asgari ücret skeci viral oldu
Fenerbahçe'den ağlayarak giden futbolcu şimdi ezeli rakibe imzayı atıyor
Fenerbahçe'den ağlayarak gitmişti! Şimdi ezeli rakibe imzayı atıyor
İşte Kerem Aktürkoğlu'nun gözlerden uzak tuttuğu sözlüsü
İşte Kerem'in gözlerden uzak tuttuğu sözlüsü
Yılın son 'parti' anketinde çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne CHP birinci oldu
Son "parti" anketinde çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne CHP birinci oldu

Son Dakika Haberleri

Squid Game 2. sezon oyuncuları kim? Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle! SQUID GAME 2. sezon hd, full, Türkçe altyazı izleme linki Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı izle! MONACO ANADOLU EFES maçı şifresiz, donmadan, HD izleme linki BİM AKTÜEL 27 ARALIK KATALOĞU! 27 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? THY Euroleague Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? Annem Ankara son bölüm FULL İZLE! Annem Ankara 6. bölümde neler oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 26 Aralık Perşembe Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Narin Güran davasında son durum nedir? 26 Aralık duruşmada neler oluyor? 27 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.