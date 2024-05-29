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Emekliler TÜİK'e seslendi: İnsanca yaşamak istiyoruz

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Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri, TÜİK'in Maltepe'deki ek hizmet binası önünden yetkililere seslendiler. Sendika Başkanı Mahmut Şengül, Temmuz ayında açıklanacak enflasyon oranlarını baskılanmış TÜİK verilerine göre değil, emeklinin enflasyon sepetine göre açıklanmasını isteyerek, 'İnsanca yaşamak istiyoruz' dedi.

(İSTANBUL)- Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri, TÜİK'in Maltepe'deki ek hizmet binası önünden yetkililere seslendiler. Sendika Başkanı Mahmut Şengül, Temmuz ayında açıklanacak enflasyon oranlarını baskılanmış TÜİK verilerine göre değil, emeklinin enflasyon sepetine göre açıklanmasını isteyerek, "İnsanca yaşamak istiyoruz" dedi.

Birleşik Emekliler Sendikası üyesi bir grup emekli, TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü Anadolu Yakası Ek Hizmet Binası önünde bir araya geldi.  "Yaşasak hayat, ölsek mezar pahalı, bizler çalışma hayatından emekli olduk, yaşamdan değil" yazılı pankart açtı, emekli ve memur zamlarına yönelik taleöplerini dile getirdiler.

"Artık geçinemiyoruz, yaşayamıyoruz"

TÜİK yetkililerine seslenen Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı Mahmut Şengül, emeklinin enflasyon sepetiyle, TÜİK'in sepetini karşılaştırarak şöyle konuştu:

"TÜİK yetkililerine buradan sesleniyoruz! Enflasyon sepetinin içerisinde ne olduğunu açıklamanızı istiyoruz. Bugün biz Maltepe'de emeklinin enflasyon sepetini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Emeklinin enflasyon sepetinde; meyve, peynir, kırmızı et, tavuk eti, zeytinyağı, faturalar, kuru bakliyat, sağlık, kira, giyim, eğitim harcamaları, sebze, bunlar emeklinin enflasyon sepetinde olanlar. Bir de TÜİK'in enflasyon sepetinde ne var ona bir bakalım. TÜİK enflasyon verisinde de 'talimat neyse odur' diyorlar. Buradan yetkililere sesleniyoruz! Artık geçinemiyoruz, yaşayamıyoruz. Bu yüzden de Temmuz ayında yapılacak enflasyon oranlarını baskılanmış TÜİK verilerine göre değil, emeklinin enflasyon sepetine göre açıklamanızı istiyoruz. TÜİK verilerinde hangi ürünleri baz aldığınızı bizlerle paylaşmanızı istiyoruz, görmek istiyoruz"

En düşük emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini isteyen Şengül, şöyle devam etti:

"Önce diyorsunuz ki enflasyon yüzde 67 ve emekli zammı yapıldıktan sonra diyorsunuz ki hissedilir enflasyon yüzde 120 diyorsunuz. Bugün biz biliyoruz ki Türkiye'de gerçek enflasyon yüzde 130. Altı aylık primine böldüğümüzde yüzde 65. Emekliler Temmuz ayınca ayında önce çöp maaşlarının asgari ücrete yükseltilmesini, sonra da asgari ücrete yükseltilen kök maaşlarının üzerine gerçek enflasyon üzerinden yüzde 65 oranında zam yapılmasını talep ediyoruz ve diyoruz ki insanca yaşamak istiyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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