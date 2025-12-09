Emekliler Kartal Meydanı'nda Seslendi: 23 Yıldır İktidar Aklımızla Alay Ederek Bir Tüik'i, Bir Sgk'yı Hedef Gösteriyor

Haber/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Birleşik Emekliler Sendikası, Kartal Meydanı'nda bir açıklama yaparak, yeni yıl öncesi iktidarı eleştirdi. Enflasyonu, çarşıda, pazarda, faturalarda, kira artışlarında, giyimde, ödedikleri vergilerde, iliklerine kadar hissettiklerini belirten emekliler, "23 yıldır iktidar emeklilerin aklıyla alay ederek bir TÜİK'i hedef gösteriyor, bir SGK'yı hedef gösteriyor ve hedef şaşırtıyor. Oysa ki emeklinin bugün yaşamış olduğu derin yoksulluğun tek sorumlusu iktidarın politikası, siyasi iktidar ve her koşulda ona destek veren Cumhur İttifakı içinde yer alanlardır" dedi.

Birleşik Emekliler Sendikası'nın, Kartal Meydanı'nda yaptığı açıklamaya, CHP Kartal ilçe örgütü, ADD Kartal, Eğitim İş sendikası 6. Şube, 2021 Tüm Emekliler Sendikası Beykoz Şube, Devrimci Emekliler Sendikası Kartal Şube, Türkiye İşçi Partisi, TKP Kartal ve CHP İstanbul İl Kent Yoksulluğu Komisyonu temsilcileri de destek verdi, "Yandaşa ballı kaymak, emekliye yok kaynak" pankartı açıldı. TÜİK'in açıkladığı son rakamlara göre, yeni yılda en düşük emekli aylığının 18 bin 800 lira civarında olmasının öngörüldüğünün belirtildiği açıklamada seyanen zam talebi dile getirildi. Birleşik Emekliler Sendikası Genel Sekreteri Aysel Lüle tarafından okunan ortak açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Bilindiği üzere emekli maaş artışları TÜİK verileri baz alınarak uygulanmaktadır. TÜİK'in Kasım ayı Enflasyon verileri 0.87 olarak açıklandı. Son 5 ayın toplam Enflasyon oranı ise 10.75 tir. Aralık ayı enflasyon oranın da yaklaşık 0.75 çıkacağını var sayarsak 6 aylık enflasyon verisi tahmini 11.50 gibi oluşacak. Yani bu durumda ocak ayında emekli maaşlarına yansıması yaklaşık 2000 TL. gibi bir rakamla 16.800 TL olan en düşük emekli maaşı 18.800 TL olacak.

"Emekliler çarşıda, pazarda, faturalarda, kira artışlarında, giyimde, ödediği vergilerde, enflasyonu iliklerine kadar hissediyor"

Oysa ki biz emekliler çarşıda, pazarda, faturalarda, kira artışlarında, giyimde, ödediğimiz vergilerdeki artış oranlarına baktığımızda yaşayarak ve iliklerimize kadar hissederek bu verilerin gerçeği yansıtmadığını çok net şekilde görüyoruz. Bu oranların gerçeği yansıtmadığını enflasyon verilerini açıklayan TÜİK ve emekli maaşlarını belirleyen SGK ve onaylayan iktidar da biliyor olacak ki TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek meclise getirilen önergede kamuda görev yapan üst düzey bürokratlara TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon verisine ilaveten

30.000 TL yani yaklaşık en düşük iki emekli maaşı kadar seyyanen zam yapılıyor. Bu 30.000 TL'lik seyyanen zamdan TÜİK Başkanı ve SGK Başkanı da yararlanıyor dolayısıyla tok açın halinden anlamıyor.

Enflasyon farkı artı 30.000 TL seyyanen zamla birlikte % 55 lik bir artışla TÜİK ve SGK başkanlarının maaşları 232.000 TL'ye yükselecek. Emekliye yok kaynak bürokrata ballı kaymak. Bu da gösteriyor ki emeklinin enflasyondan kaybı %55 oranındadır. Emekliye verilmeyen bu oran seçtiklerimizin cebine girmiştir. Buradan iktidara soruyoruz: Eğer TÜİK enflasyon verileri gerçekçi ise kamudaki üst düzey imza yetkisi olan bürokratlara neden 30 bin TL seyyanen zam veriliyor. Çünki sizler de biliyorsunuz ki açıklanan enflasyon oranı doğru değil, gerçek olan oran % 55. Daha vahimi ise sorumluların milyonlarca emekli ve asgari ücretliye duyarsız kalışı, 3 maymunu oynaması.

"23 yıldır iktidar emeklilerin aklıyla alay ediyor"

TÜİK diyor ki; her ne kadar biz enflasyon verilerini açıklıyor olsak da maaş artışlarını SGK belirliyor. SGK diyor ki; her ne kadar maaş oranlarını biz belirlesek de TÜİK'in açıkladığı verilere göre belirliyoruz. İktidar ise enflasyonun düştüğünü, emekli maaşı ile geçinebileceğini savunuyor. Emekli maaşlarının düşük olmasının sebebinin enflasyondan kaynaklı değil emeklinin uzun yaşamasına bağlıyor. 23 yıldır iktidar emeklilerin aklıyla alay ederek bir TÜİK'İ hedef gösteriyor, bir SGK'yı hedef gösteriyor ve hedef şaşırtıyor. Oysa ki emeklinin bugün yaşamış olduğu derin yoksulluğun tek sorumlusu iktidarın politikası, uygulamış oldukları yasalar, siyasi iktidar ve her koşulda ona destek veren Cumhur İttifakı içinde yer alanlardır.

Buradan 17 milyon emekliye sesleniyoruz; cambazı ipin üstünde aramayın. Cambaz bizlerin oylarıyla seçtiğimiz, bizim adımıza düzenlemeler ve yasalar çıkaran bizlerin yaşam koşullarını belirleyen iktidardır. TÜİK ve SGK gibi kurumlar ise sadece iktidarın belirlemiş olduğu politikaları uygulamakla görevlidir. Bu nedenle diyoruz ki, ne TÜİK ne SGK, emekliyi açlığa, yoksulluğa mahkum eden iktidarın kendisidir. Sandık gelecek emeklinin çilesi bitecek"

Polat: Bu düzen bir an önce değişmeli

CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat da "Cumhuriyet Halk Partisi olarak emeklilerimizin çektiği sıkıntıları biliyoruz. Bu düzen bir an önce değişmeli. İnsanca yaşamın sadece emeklilerin değil, toplumda yaşayan herkesin eşit, bir alanda insanca yaşaması, onuruna yakışır bir şekilde yaşaması için biz mücadelemize ve direnişimize devam edeceğiz" dedi.