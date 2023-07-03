Emekliler Haftası ve Dünya Emekliler Günü İzmir'de Kutlandı

KERİM UĞUR

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Emekli-Sen İzmir Şubesi, Emekliler Haftası ve Dünya Emekliler Günü etkinlikleri kapsamında insanca yaşam talebiyle Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yaptı. Şube Başkanı Sebahattin Yeşiltepe, "Türkiye'deki emekliler, yıllar boyunca üretimin esas unsuru olarak alın teri dökmüşken, bugün açlık sınırı altındaki gelirleriyle yaşam mücadelesi veriyor. Hal böyle iken; emekliler haftası kutlama değil mücadele şiarıyla belirleniyor" dedi.

DİSK Emekli-Sen İzmir Şubesi üyeleri, Emekliler Haftası ve Dünya Emekliler Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak Atatürk Anıtı'na çelenk sundular. DİSK Emekli-Sen Merkez Disiplin Kurulu Dış İlişkiler Sekreteri Ercan Çınarlı, DİSK Emekli-Sen Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Hüseyin Özkaynak'ın da katıldığı çelenk sunma töreninin ardından DİSK Emekli-Sen İzmir Şube Başkanı Sebahattin Yeşiltepe, emekliler adına basın açıklamasını okudu. Yeşiltepe, şunları söyledi:

"Dünyada 28 Haziran-4 Temmuz Emekliler Haftası, ülkemizde ise 30 Haziran Emekliler Günü olarak kutlanıyor. Fakat içinde bulunduğumuz somut ekonomik ve politik koşullar göz önüne alındığında Türkiye'deki emekliler ne Emekliler Haftası ne de Emekliler Günü'nü kutlayabiliyor. Türkiye'deki emekliler, yıllar boyunca üretimin esas unsuru olarak alın teri dökmüşken, bugün açlık sınırı altındaki gelirleriyle yaşam mücadelesi veriyor. Hal böyle iken; emekliler haftası kutlama değil mücadele şiarıyla belirleniyor. Emekliler, içinden geçtiğimiz ekonomik ve politik kriz döneminde; "istikrar" söyleminin yalnızca yoksullaşmada istikrarda görülebildiği bu dönemde, açlık sınırındaki büyük artışlar ve alım gücündeki ciddi düşüşler karşısında hem bayramı hem de Emekliler Haftası'nı insan onuruna yakışır bir emeklilik yaşamından olabildiğince uzak karşılıyor.

"BU DÜZEN, EMEKLİLERİN GÜNÜNDEN, BAYRAMINDAN, YAŞAMINDAN ÇALARAK HAYATTA KALIYOR"

Bu düzen; bayram, Emekliler Haftası, yılbaşı ya da maaş günü dinlemiyor. Bu düzen, soframızdan dilim dilim ekmek eksiltmeye; torunlarımızın bayram harçlıklarından kırparak köprülere, buzdolabımızdan çalarak duble yollara, hastane masrafımızı katlayarak ranta, talana ve yağmaya yatırıyor. Bu düzen, emeklilerin gününden, bayramından, yaşamından çalarak hayatta kalıyor. Ancak emekliler ne bayramdan ne de yaşamlarından çalanlar karşısında sinip susmuyor. DİSK Emekli-Sen, milyonlarca emeklinin sesi olmayı; emekliler haftasının da bayramların da emeklilerin hak ettiği biçimde kutlanması için mücadele etmeyi sürdürüyor. Yaşanabilir bir ülke için, nitelikli kamusal hizmete erişebilmek için, torunlarımıza eşit, demokratik ve adil bir dünya bırakabilmek için örgütlenmeye; hak ve taleplerimizi bir ağızdan ve yüksek sesle haykırmaya devam ediyor. Yorgun demokratların değil; demokrasi ve sınıf mücadelesinden emekli olmayanların sendikası DİSK Emekli-Sen; iktidarın yanlış ve yanlı politikaları, ekonomik krizler ve halkı kobay olarak gören siyasiler karşısında emeğin dokuduğu her ilmeğin karşılığını talep etmeyi sürdürüyor. Emekliler haftasında, insanca bir yaşam talep eden tüm emeklilere sözümüzü bir kez daha hatırlatıyoruz: Bu alemin bizim olduğu günlerde, emekliler haftasını şenliğe çevirecek; o güne kadar mücadeleden vazgeçmeyecek, hiçbir zaman demokrasi ve sınıf mücadelesinden emekli olmayacağız!"