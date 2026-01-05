Emeklilere Verilecek Zam Oranı Belli Oldu... Konyalı Emekli: "Bu Zamana Kadar O Kadar Oy Verdik, Yazıklar Olsun"

Haber : Taner ÖZAY

(KONYA) - Konya'da yaşayan emekliler, TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından aylıklarına yapılması netlik kazanan zamları eleştirdi. Bir emekli, "Tayyip baba sağ olsun. Bu zamana kadar o kadar oy verdik. Yazıklar olsun" dedi. Emekli maaşının yetmediğini belirten kadın ise "Yarı günümüz aç, yarı günümüz tok" diye konuştu.

TÜİK'in bugün açıkladığı aralık ayı enflasyon verisiyle, SSK, BAĞ-KUR, memur ve memur emeklilerinin yılın ilk yarısında alacağı zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yılın ilk yarısında yüzde 12,19; memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 18,6 oranında zam alacak.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Konyalı emekliler, zam oranlarının mevcut yaşam koşulları karşısında yetersiz olduğunu dile getirdi. Bir emekli, "Tayyip baba sağ olsun. Bu zamana kadar o kadar oy verdik. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

"Geçinemiyorum"

Bir başka emekli ise geçim sıkıntısını dile getirerek, şunları söyledi:

"Türkiye'deki bu yaşam koşullarına göre bu paranın insanca yaşamak için herhangi bir önemi yok. İsterse hiç olmasın. Ben inşaat mühendisiyim, emekliyim. Aynı zamanda çalışıyorum. Eşim de emekli. Evim kendimin olmasına rağmen hala geçinemiyorum."

Faturaların ve temel giderlerin altında ezildiklerini belirten bir emekli de, "Yetişmiyor. Devletin verdiği para bize yetişmiyor. Bir de evin kira oldu mu, tamam. Ne yaparsan yap. Zaten bu faturalar 5 bin lirayı buluyor. Bundan geçim olur mu? Bir de çocukların olsun, hayat bitiyor. Yarı günümüz aç, yarı günümüz tok" dedi.

"TÜİK'in yalanları ortada"

Açıklanan enflasyon verilerine güvenmediğini ifade eden bir başka vatandaş ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ben de bir emekli olarak ne diyebilirim? Diyecek bir şey yok. TÜİK'in yalanları ortada. Verilen karar ortada. Talimatla belirlenen enflasyon ortada. Bize düşen tek şey oy. Onun da zamanı var."

Zamların alım gücüne yansımadığını savunan bir emekli ise, "Aslında hiç zam vermeseler daha iyi. Daha çok sevinirim. Çünkü akşam zam veriliyorsa sabah esnaf elimizden alıyor. Sanki zam bize değil de esnafa veriliyor" ifadelerini kullandı.