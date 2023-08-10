Emekli Ziraat Yüksek Mühendisi Edirne'de Yaban Mersini Üreticisi Oldu

Emekli Ziraat Yüksek Mühendisi Enver Kırımlı, Edirne'de tıbbi ve aromatik bitkilerden yaban mersini üretmeye başladı. Kırımlı, bölgenin toprak yapısı ve iklimine uygun olarak yaban mersini yetiştirmek için çalışmalar yapıyor. İlk hasadın verimli geçtiği belirtilirken, üretimin her yıl artması ve ihracat yapılması planlanıyor.

Edirne'de emekli Ziraat Yüksek Mühendisi Enver Kırımlı, tıbbi ve aromatik bitkilerden yaban mersini üreticisi oldu.

İstanbul'da gıda sektöründe uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan 57 yaşındaki Kırımlı, 2 arkadaşıyla birlikte 180 dönümlük arazi satın aldı.

Kentin toprak yapısı ve iklimi üzerine bir süre araştırma yapan Kırımlı, bölgeye uygun ve katma değeri yüksek yaban mersini yetiştirmek için çalışmalara başladı.

Tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirmek için çalışmalar yapan Kırımlı, insan sağlığına faydalı yaban mersini yetiştirmek için kolları sıvadı.

Kırımlı, AA muhabirine Edirne'ye güzel bir bahçe kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Arkadaşlarıyla bölgeye katkı sağlayacak bir tarım şirketi kurduklarını ifade eden Kırımlı, "Emekli olduğumda bir bahçe kurup üretim yapmak istiyordum. Arkadaşlarımla 2 yıl önce bu araziyi satın aldık ve çalışmalara başladık. Üretmek, birilerinin bunu tükettiğini görmek çok mutluluk verici." dedi.

Yaban mersininde ilk hasada başladıklarını belirten Kırımlı, emeklerinin karşılık bulduğunu vurguladı.

"Bitkinin adaptasyonu gerçekleşti"

Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde tarımın öneminin bir kez daha anlaşıldığını anımsatan Kırımlı, şunları kaydetti:

"2021'de ilk yola çıktığımızda ekonomiye katkı sağlayacak bitkileri araştırdım. Arazimizin toprak yapısını da dikkate aldığımızda yaban mersini için çok uygun olduğunu tespit ettik. Fide tedarik sürecinin ardından geçen yıl mayıs ayında 50 dönümlük bir alana yaban mersini diktik.

Bu yıl çok meyve beklemiyorduk ama gelişimini göz önüne alarak hasada başladık. Çok iyi bir verim var. Bilinçli bir tarım yapıldığı takdirde verim alınabiliyor. Edirne'nin bu bölgesi için bu bitkinin adaptasyonu gerçekleşti. Bitki adapte oldu, verimlilik güzel ve ürün kaliteli. Bunun en önemli sebebi toprak yapısı ve iklim koşulları."

Kırımlı, yaban mersininin birim alandan yüksek gelir elde edilebilen bir ürün olduğuna dikkati çekti.

Üretimin her yıl artmasını planladıklarını aktaran Kırımlı, "Türkiye'de yaban mersini üretimi artıyor ve bununla beraber ithalat azalıyor. Biz bunun ihracatını da yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Bahçenin 50 dönümlük bölümüne yaban mersini fidesi diken Kırımlı, bu yıl dekardan 800-1000 kilogramlık verim beklediğini söyledi.

Kırımlı, bahçede aronya, mürver, ahududu ve böğürtlen gibi bitkileri de yetiştirmek için çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.