Emekli Vali Yardımcısı Evinde Ölü Bulundu
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde emekli vali yardımcısı Yılmaz Yolcu, evinde ölü bulundu. Ankara'dan tatil için ilçeye gelen Yolcu'dan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Yolcu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Yolcu'nun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde emekli vali yardımcısı Yılmaz Yolcu, evinde ölü bulundu.
Ankara'dan tatil için bir süre önce ilçeye bağlı Kütküt Mahallesi'ndeki evine gelen 82 yaşındaki Yolcu'dan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, Yolcu'nun cansız bedeni ile karşılaştı.
Yolcu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.