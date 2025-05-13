Emekli Vali Doğan Ünlüsoy Hayatını Kaybetti
Beypazarlı 81 yaşındaki Emekli Vali Doğan Ünlüsoy'un vefatı, Mülkiyeliler Birliği tarafından yayımlanan bir mesajla duyuruldu. Cenazesi 14 Mayıs 2025'te Beypazarı'nda defnedilecek.
Emekli Vali Doğan Ünlüsoy, hayatını kaybetti.
Beypazarlı 81 yaşındaki Ünlüsoy'un vefatı dolayısıyla, Mülkiyeliler Birliği bir mesaj yayımladı.
Mesajda, "1960 İdari Şube mezunu, 1115 numaralı üyemiz, Emekli Vali Doğan Ünlüsoy vefat etmiştir. Cenazesi, 14 Mayıs 2025 tarihinde Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Beypazarı Şehir Mezarlığı'nda defnedilecektir." ifadelerine yer verildi.
Ünlüsoy, en son Elazığ Valiliği görevinde bulunmuştu.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel