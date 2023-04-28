Emekli Vali Bahaeddin Güney memleketi Seydişehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Vali Prof. Dr. Bahaeddin Güney memleketi Seydişehir'de toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli Vali Bahaddin Güney için ilçede resmi tören düzenlendi.

Cenaze törenine Güney'in yakınlarının yanı sıra, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ilçede bulunan sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile sevenleri katıldı.

Eskişehir ve Antalya valilik yapan Bahaddin Güney, öncesinde de Yunak, Varto, Ermenek, Soma, Mudurnu ve Bozcaada kaymakamlık görevinde bulunmuştu.

Güney emekliliğinde de Avrasya Dostluk Kültür Sanat ve Turizm Kurumu ile Türk-Makedon ve Türk-Romen Kültür, Sanat ve Dostluk Dernekleri'nin de başkanlığını yapmaktaydı.