Emekli Uzman Jandarmalar Derneği'nden Jandarma Genel Komutanı Çardakcı'ya Ziyaret

(ANKARA) - Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) Genel Başkanı Şeref Çayırtepe ve beraberindeki heyet, 9 Aralık Uzman Jandarmalar Günü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'yı makamında ziyaret etti.

