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Emekli Uzman Erbaşlar Derneği'nden Maaş İyileştirmesi Talebi

Emekli Uzman Erbaşlar Derneği'nden Maaş İyileştirmesi Talebi
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Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği Başkanı Ali Tilkici, emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek, özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Basın açıklamasında, subaylara verilen tazminatların emekli astsubay ve uzman çavuşlara da verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD), özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti.

Dernek Başkanı Ali Tilkici, Ulus Atatürk Heykeli önünde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından grup adına basın açıklaması yaptı.

Emekli maaşlarının yetersiz olduğunu öne süren Tilkici, bazı hakların iyileştirilmesini istediklerini belirterek, "Emeklilerin bir sürü sorunu var. Subaylara 7'inci tazminatı verdiniz. Milli Savunma Bakanlığına sesleniyorum. Astsubaylarımızın bir tane emekli tazminatı yok. Uzman çavuşlarımızın bir tane tazminatı yok. Aynı vatan için, aynı mevkide, aynı görevleri yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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