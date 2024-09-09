Emekli Uzman Çavuş, Çiftliğinde Hayvanlarıyla Mutlu Bir Hayat Sürüyor

Samsun İl Jandarma Komutanlığından iki yıl önce emekli olan uzman çavuş Adnan Parlar, kurduğu küçük çiftlikte sahiplendiği sokak hayvanları, kuşları ve tavuklarıyla mutlu bir hayat sürüyor.

Jandarmaya 30 yıl hizmet ettikten sonra emekli olan 51 yaşındaki Parlar, Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'nde 2015 yılında satın aldığı 1300 metrekarelik arazisinde konteynerden yaptırdığı evin yanında bir çiftlik oluşturdu.

Kümeslerinde 140 güvercin, 120 kanarya ile çeşitli ırklarda 100 civarında tavuk besleyen iki çocuk babası Parlar'ın en büyük destekçisi de eşi.

Adnan Parlar, AA muhabirine, Almanya'da doğduğunu ve 11 yaşında ailesiyle Türkiye'ye yerleştiğini söyledi.

Almanya'daki komşularının beslediği kuşlardan etkilenerek küçük yaşlarda kuş merakının başladığını anlatan Parlar, "Kuş besleme hevesi hep kaldı içimde. Meslek icabı pek besleyemedim ama emekli olduktan sonra dedim ki 'Benim bir bahçeli evim olsun, kuş besleyeyim.' Allah da nasip etti bize. Kuş besledim. Hayvan beslemeye devam ediyorum. Köpek besliyorum, kedi besliyorum. Hatta bulduğum kedi astım hastası. Onu tedavi ettik. Ara sıra gene astımı oluyor. Sokakta üç dört gün bizim mahallede burada bir köpek gezdi. Onu da sahiplendik. O da artık bizim bir parçamız oldu." dedi.

Beslediği güvercin ve kanaryalarla yarışmalara katıldığını aktaran Parlar, şöyle devam etti:

"Posta güvercini yarışmasına katıldım. 460 kilometre Konya hava mesafesine katıldım, beşinci oldum. Geçen sene yine Bolu'da posta güvercini yarışması oldu. 440 kilometre falan yaklaşık hava mesafesi, orada birinci oldum. Kuşlarımın soyu genelde Belçika'dan gelme, anne babalar hep Belçika'dan gelme. İtalya'dan gelme kanaryalarım var. Bundan sonra da kanaryalara biraz ağırlık vereceğim."

Eşinin de emekli olduğunu belirten Parlar, "Eşim hemşireydi. O da emekli oldu. O da yanımda, beraber ikimiz huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Bir oğlum, bir kızım var. Oğlum çalışıyor. Kızım da şu anda üniversiteye hazırlanıyor." diye konuştu.

İş hayatlarının yorucu ve stresli geçtiğini şimdi huzurlu bir emeklilik yaşadıklarını dile getiren Parlar, "Burada sabahları horoz sesine uyanıyorum, sonra kuşlar ötmeye başlıyor. Bu insana huzur veriyor." diye konuştu.