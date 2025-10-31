Haberler

Emekli Tornacı Erhan Kardaş, Resim Tutkusu ile Hayatına Renk Katıyor

Zonguldak'ta emekli tornacı olan 72 yaşındaki Erhan Kardaş, resim tutkusunu keşfettikten sonra ilk kişisel sergisini açtı. 6 yıl önce katıldığı resim kursuyla yeteneğini geliştiren Kardaş, sanata olan ilgisini ve azmini paylaşarak gençlere örnek olmaya çalışıyor.

Zonguldak'ta emekli olduktan sonra resme merak saran torna ustası Erhan Kardaş, uğraşını tutkuyla sürdürüyor.

Termik santralden 2002 yılında emekli olan 72 yaşındaki Kardaş, boş zamanını değerlendirmek için uğraş edinmek istedi.

Halk Eğitimi Merkezinde yağlı boya resim kursuna 6 yıl önce kaydolan Kardaş, eğitimde resme olan yatkınlığını fark ederek bu alana ağırlık verdi.

Atölyeye çevirdiği evinin balkonunda yaptığı resimleri arkadaşları ve akrabalarına hediye eden Kardaş, 2023 yılında Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde ilk kişisel sergisini açtı.

Bu zamana kadar 40'ın üzerinde resim yapan Kardaş, ayrıca apartman ve bahçe duvarlarını da renklendiriyor.

Erhan Kardaş, AA muhabirine, emekli olduktan sonra vaktini değerlendirebileceği bir hobisi olmadığını söyledi.

Bir yakınının ısrarıyla resim kursuna yazıldığını, hayatı boyunca bu alana yatkınlığının farkında olmadığını belirten Kardaş, "Halk Eğitimi Merkezinde kursa yazıldım. Ben kursa başladım, yeğenim vardiyaları dolayısıyla gelemedi. Ben başladım, bırakamadım." dedi.

Kardaş, kursta işin inceliklerini öğrendiğini anlatarak, "Orada biraz arkadaş edindik. Resmin nasıl yapılacağını öğrendik. Daha önce yağlı boya çalışması yapmadım. Belki de yaptıklarım güzel değil de hoca 'çok güzel' diyordu. Sonra bayağı resim yapmaya başladım, resimler çoğaldı. Hanım, 'Bu resimleri ne yapacaksın?' demeye başladı. Dolapların, koltukların arkası hep resim oldu." diye konuştu.

Eğitimler sayesinde resim yeteneğini geliştirdiğini dile getiren Kardaş, 2023 yılında Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde ilk kişisel sergisini açtığını kaydetti.

Serginin ilgi gördüğünü ifade eden Kardaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Resimlerim bayağı beğenildi. Sergi açmaktan ziyade ben bu işi öğrenmek istedim. İlk olarak kara kalemle başlattılar bizi, oranları öğrettiler. Resim yaptıkça öğretmen gelip 'çok güzel olmuş Erhan abi, güzel oluyor ha gayret' diyordu. Belki öyle demeseydi ve benle ilgilenmeseydi, ben de ilgisiz kalsaydım ilerletemeyebilirdim."

Ortaokul yıllarında resimle ilgili bir anısını paylaşan Kardaş, "Kara kalem veya kuru ya da suluboya resimleri yapıyorduk. Büyük bir resim defterim vardı. Resim defterimi aldı öğretmen. O da zaten resim değil de tarih öğretmeniydi. O resimlerin hepsini sergiye çıkardı. Benim adımı hatırlayamamış. Başka bir arkadaşımın adıyla benim resimlerim sergiye çıktı. O zaman çocuktuk, öğretmene gidip de bir şey diyemedik. Ondan sonra hiç resimle ilgilenmedim." ifadelerini kullandı.

Kardaş, ilerleyen yaşına rağmen resim yapmakta gösterdiği azminin herkese örnek olması gerektiğini vurgulayarak, "Öğrenmenin yaşı yok. İstersen 80 yaşına gel yine de öğrenebilirsin. Önemli olan o işe gönül vermek. Ben de gönül verdim ki bu işler oldu. Gençlerin bu kurslara gitmelerinde veya bir sanat öğrenmelerinde çok büyük fayda var. Katılsınlar, üretim yapsınlar. Ben ki bu yaştan sonra bu işi öğrendiysem gençler bu işleri daha kaliteli şekilde yapabilirler." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
