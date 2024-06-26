Emekli Tarım Teknikeri Nallıhan'da Aronya Yetiştiriyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde emekli tarım teknikeri Mehmet Toplutaş bahçesinde aronya yetiştiriyor.

Yakapınar Mahallesi'nde bahçesinde üretime başlayan Toplutaş, 50 yıldır tarımla uğraştığını söyledi.

Emekli olduktan sonra üreticilik yapmaya başladığını aktaran Toplutaş, "İki dekar alanda Antalya'dan getirdiğim 600 aronya fidesiyle deneme üretimine başladım. İklim ve toprak şartlarını araştırarak nisan ayında diktiğim fideler yetişiyor. Bu meyveyi Nallıhan'da yetiştirerek satışa sunmak istiyorum. İnşallah başarılı olurum." diye konuştu.