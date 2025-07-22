Emekli Sandığı Aylıklarına Temmuz Zam Farkı Ödemesi 25 Temmuz'da Yapılacak

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Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2,5 milyon kişiye toplam 12 milyar lira zam farkının 25 Temmuz 2025'te hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların temmuz ayı zam farklarının 25 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.

SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplam 12 milyar lira zam farkını 25 Temmuz 2025 Cuma günü ödüyoruz. Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka ve PTT şubelerinden alabilirsiniz. Hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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