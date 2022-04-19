Emekli Polislerden Başkan Ergün'e Ziyaret

Konuklar, dernek faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, makamında Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Turan Turgut ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Dernek Başkanı Turgut, ziyarette Başkan Ergün'e çiçek takdim ederken, Başkan Ergün de dernek üyelerine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 4 ciltlik 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli kitapları hediye etti. Dernek Başkanı Ahmet Turan Turgut, Başkan Ergün'e dernek faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

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