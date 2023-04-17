Emekli polisin vurduğu eşi ve 2 çocuğu, intiharını engellemeye çalışmış

KONYA'da, eşi ve 2 çocuğunu beylik tabancasıyla yaralayan emekli polis Salim Özçelik'in (55), olaydan önce intihara kalkıştığı, aile üyelerini de kendisine engel olmak isterlerken vurduğu ortaya çıktı.

KONYA'da, eşi ve 2 çocuğunu beylik tabancasıyla yaralayan emekli polis Salim Özçelik'in (55), olaydan önce intihara kalkıştığı, aile üyelerini de kendisine engel olmak isterlerken vurduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Özçelik'in ilk ifadesinde, "Ne olduğunu anlamadım. Her şey bir anda oldu. Ailemle ilgili herhangi bir problemim yok" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Beyhekim Mahallesi Ali Demirtaş Sokak'ta 7 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce polislikten emekli olan Salim Özçelik, tabancasını başına dayayıp intihara kalkıştı. Bunu gören eşi Semra Özçelik (50), engel olmak istedi. Çıkan arbede de tabancanın ateş almasıyla Semra Özçelik göğsünden yaralandı. Bu sırada silah sesini duyan kızı Aslıhan (20) ve oğlu Mehmet Özçelik (24) odaya geldi.

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