Üye Girişi
Haberler

Emekli Polis, Selden Getirdiği Ağaçlarla Dekoratif Ürünler Tasarlıyor

Emekli Polis, Selden Getirdiği Ağaçlarla Dekoratif Ürünler Tasarlıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da emekli polis memuru Mustafa Okyay, sel sonrası elde ettiği ağaç parçalarıyla dekoratif ürünler tasarlamaya başladı. Atölyesinde yaptığı işler, hem sanatı hem de sürdürülebilirliği bir araya getiriyor.

Bolu'da emekli polis memuru Mustafa Okyay, selin getirdiği ağaç parçalarından dekoratif ürünler tasarlıyor.

Gerede ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası 45 yaşındaki Okyay, arkadaşıyla açtığı atölyede, dekoratif ürünler tasarlamaya başladı.

"Selin getirdiği ağaç parçalarını değerlendirmeye çalışıyorum"

Mustafa Okyay, AA muhabirine, merakı olduğu ahşap sanatına emekli olduktan sonra ağırlık verdiğini söyledi.

Okyay, evinde başladığı uğraşını, ortamın uygun olmaması nedeniyle atölyede sürdürmeye karar verdiğini belirterek, "Bir yer açmak için arkadaşımla görüştüm. O da kabul etti ve bu iş yerini açtık. İki katlı iş yerimizde işlerimizi yürütüyoruz." dedi.

Selin getirdiği ağaç parçalarını değerlendirmeye çalıştığını anlatan Okyay, "Ağaç parçalarını genellikle selin geçtiği yerlerden topluyorum. Ağaç parçalarının çürük kısımlarını temizliyorum. Güzel ürünler ortaya çıkıyor hem de sağlam oluyorlar." diye konuştu.

Okyay, ağaç parçalarından çeşitli dekoratif ürünler tasarladığını dile getirerek, "Tespihlik de yapıyoruz. Tespih hastası olanlar var. Onlar tespihlerini asacak bir şey arıyor. Biz de onlara yaptığımız ürünleri sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürünlerini ağırlıklı olarak atölyede satışa sunduğunu aktaran Okyay, Bolu ve çevre illerde düzenlenen panayırlarda da tasarımlarını meraklılarıyla buluşturduğunu kaydetti.

Okyay, günde birkaç ürün yaptığına değinerek, fiyatların kullanılan malzeme ve işçiliğe göre değiştiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Kültür Sanat Ekonomi Kültür Güncel Yaşam Polis Polis Sanat Çevre Doğa bolu

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

 Nasrallah'ın ölümü sonrası İran'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

İran, Hamaney'i gizledi

 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun

Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindi
Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık

Ünlü isme büyük vefasızlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });