Emekli Polis Memuruna Uyuşturucu Ticareti Tutuklaması
Sakarya'da aracında 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan emekli polis memuru N.A., tutuklandı. Olay, D-100 kara yolunda gerçekleşti.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün, D-100 kara yolunda durdurulan araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan emekli polis memuru N.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.
