Emekli Polis Memuruna Sokak Köpeğini Öldürmekten 4 Yıl Hapis İstemi

Emekli Polis Memuruna Sokak Köpeğini Öldürmekten 4 Yıl Hapis İstemi
Güncelleme:
Antalya'da bir emekli polis memurunun sokakta bulunan Lady isimli köpeği silahla vurarak öldürmesi nedeniyle yargılanmasına başlandı. Duruşma, sanığın duruşmaya katılmamasıyla devam ederken, tanıkların ifadeleri olayın detaylarını ortaya koydu.

Antalya'da sokakta bir köpeği silahla ateş ederek öldüren emekli polis memurunun 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Antalya 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık M.K. (83) katılmazken, müşteki avukatları hazır bulundu.

Tanık Burak Şerif Balcı, "Lady" isimli köpeğin sahibinin Tolga Sungur olduğunu belirterek, olay yeri yakınında da kulübesinin bulunduğunu söyledi.

Olay yerine yakın dövmeci dükkanının bulunduğunu ifade eden Balcı, "Sanığın köpeğe ateş ettiğini gördüm. Hatta elindeki tabancasının tutukluk yaptığını da gördüm. Tutukluk yapmasa ateş etmeye devam edecekti. Bu sırada köpek kaçtı. Daha sonra sanık arkasından rastgele ateş etmeye devam etti. O kurşunlardan bir tanesi benim başımın yanından geçti." dedi.

Müşteki Tolga Sungur'un avukatı, köpeğin yaklaşık 12 yıldır sokaklarda yaşadığını belirterek, müvekkilleri tarafından bakıldığını ve kulübesi dahi olduğunu ifade etti.

Tanık Elif Varsak ise öldürülen köpeğin mahallede yaşadığını, yağmurlu havalarda zaman zaman evlerine alarak baktıklarını belirtti.

Sanığın olaydan daha önce öldürülen köpeği iteklediğini gördüğünü anlatan Varsak, "Lady'yi evime aldığımda, evindeki kedi ve köpeklere saldırmamıştı. Sokakta da herhangi bir insana saldırdığını görmedim." diye konuştu.

Mahkeme, sanık M.K. hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2409 Sokak'ta 24 Nisan 2025'te "Lady" isimli köpek emekli polis memuru M.K. tarafından silahla vurulmuştu. Gözaltına alınan M.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. M.K.'nın köpeğe ateş etme anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
