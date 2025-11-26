Haberler

Emekli Polis Memuruna Dolandırıcılıktan Hapis Cezası

Adana'da emekli polis memuru, polislik sınavını kazandırma vaadiyle komşusunu 105 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle 5 yıl hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da polislik sınavını kazandırma vaadiyle komşusunu 105 bin lira dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan emekli polis memuru sanığa, 5 yıl hapis ve 100 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ş.G. ve müşteki S.G. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, emekli polis memuru olan sanığın müşteki S.G. ile komşu olduğu, sanık Ş.G'nin müştekinin kızının polislik sınavına hazırlandığını öğrenmesi üzerine müştekiye hitaben "tanıdıklarım var daha önce bu sınavı başkalarına kazandırdım, senin kızına da yardımcı olurum" dediğini belirtti.

Savcı, Ş.G'nin müştekinin güvenini kazanarak bu şekilde toplamda 105 bin lira aldığını, S.G'nin kızının ise sınavı kazanamadığını, sanık ile müşteki arasındaki Whatsapp yazışmalarının sanığı doğruladığını aktararak, Ş.G'nin "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Müşteki S.G. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu dile getirerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık Ş.G'yi 5 yıl hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

