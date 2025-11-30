Haberler

Emekli Ormancı Halil Başkalkan'ın Doğa Sevgisi ve Gelecek Nesillere Mesajı

Emekli Ormancı Halil Başkalkan'ın Doğa Sevgisi ve Gelecek Nesillere Mesajı
Karaman'da emekli ormancı Halil Başkalkan, doğa ve ağaç sevgisini gelecek nesillere aktarmak için canla başla çalışıyor. 12 yaşında başladığı ağaç dikme serüveni ile 14 bin 186 fidan diktiğini söyleyen Başkalkan, çocuklar için daha yeşil bir dünya bırakmanın önemine vurgu yapıyor.

Karaman'da emekli ormancı Halil Başkalkan, çocukluğundan bu yana içinde yeşerttiği doğa ve ağaç sevgisini yeni nesillere aktarmak için çaba gösteriyor.

Başkalkan, Karaman Orman İşletme Müdürlüğünde geçirdiği 27 yılın ardından 2015'te personel şefi olarak emekli oldu.

Doğadan kopamayan Başkalkan, uzun yıllar TEMA gönüllüsü olarak etkinliklere katılmasının ardından 2019'da vakfın il temsilcisi oldu.

Gönüllülerle ağaç dikme, çevre temizliği ve doğa eğitimi gibi etkinlikler düzenleyen 65 yaşındaki Başkalkan, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için gayret ediyor.

"Dağda, bayırda, ovada, kırsalda ülkeye nasıl faydalı olabilirim diye çalışıyorum"

Başkalkan, 12 yaşında babasıyla diktiği meyve fidanıyla ağaç dikme ve doğa sevgisi serüveninin başladığını söyledi.

Doğaya katkı sağlama düşüncesinin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Başkalkan, şöyle konuştu:

"Hemen hemen elime geçen her fidanı dikmeye çalışıyorum. 12 yaşımdan bu yana diktiğim fidanları saymaya başladım. Şimdiye kadar orman ağacı diyebileceğimiz meşe ve çam türü ağaçlardan 14 bin 186 fidan diktim. Allah'tan tek bir dileğim var, 20 bin fidanı dikmeden ölmek istemiyorum. Ömrüm yettiğince de insanlara toprağı, erozyonu ve ağaç sevgisini anlatmak istiyorum. Bu ülke bize çok güzellikler sunmuş. Borcumu ödemem lazım. Dağda, bayırda, ovada, kırsalda ülkeye nasıl faydalı olabilirim diye çalışıyorum. Son nefesime kadar çalışmam lazım. Bir Allah razı olsun diyen olursa çok seviniriz. O da bizim duamız olur."

"Ağaç dikimlerini kendimiz için değil, çocuklarımız, torunlarımız için yapıyoruz"

Başkalkan, ömrünün geri kalanında doğa bilinci yüksek nesiller yetişmesi için çalışmak istediğini dile getirdi.

Bu kapsamda hem teorik hem uygulamalı etkinlikler düzenlediklerini anlatan Başkalkan, şunları söyledi:

"Anaokullarından başlayarak doğa eğitim programları, sıfır atık projeleri, su kardeşliği projeleri ve iklim değişikliği projelerini uyguluyoruz. Çocuklarla orman arazilerine giderek fidan dikiyoruz. Üç yıldır çevre okullarımızla çevre temizliği etkinlikleri yapıyoruz ve çevre temizliğinin önemini anlatıyoruz. Çocukların doğa bilincini yüksek seviyeye getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Dikilecek fidanlar gelecek nesle kalacak. Ağaç dikimlerini kendimiz için değil, çocuklarımız, torunlarımız için yapıyoruz. Onlar bu ülkede rahat yaşasın ve nefes alsınlar diye. O yüzden fidan dikmek çok önemlidir."

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
