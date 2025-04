Emekli olan gazi köpeklere özel bakım

TİCARET Bakanlığı'nın gümrüklerinde 11 yıl görev yapan özel eğitimli köpekleri 'Blacky' ve 'Ranger' emekli oldu. Ankara'daki merkezde bakımlarına devam edilen ve bir operasyonda kuyruğu koptuğu için bakıcılarının 'gazi' dediği Blacky ile Ranger'ın beslenmeleri ve spor aktiviteleri titizlikle yapılıyor, durumları veteriner hekimler tarafından takip ediliyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitilen narkotik köpekler, 1,5 yaşından itibaren Türkiye'nin dört bir yanındaki sınır kapılarında görev yapıyor. Yaklaşık 11 yıl hava, kara ve deniz tüm sınır kapılarında suç ve suçluyla mücadelede görev alan köpekler daha sonra hem yaş hem sağlık problemleri hem de riskli operasyonlardaki oluşan yaralanmaların da etkisiyle emekli ediliyor. Emekli ayrılan köpeklere, ilk eğitildikleri Ankara'daki köpek eğitim merkezinde yine bakım bakılıyor. En son Dereköy Sınır Kapısı'nda görev yapan ve bir operasyonda kuyruğu aracın kapısına sıkışması nedeniyle kırılan Black ile İstanbul Havalimanı dahil birçok yerde görev yapan Ranger de 11 yıl sonra emekli oldu. Kuyruğunu kaybetmesi nedeniyle bakıcılarının 'gazi' dediği Black ve Ranger'ın, beslenmesi ve günlük spor aktiviteleri eğitmenler tarafından titizlikle yapılıp, durumları da veteriner hekimler tarafından takip ediliyor.

'KUYRUĞU KESİLMESİNE RAĞMEN DEVAM ETTİ'

Eğitmen Musa Dilek, köpeklerin taşrada zor koşullarda çalıştığını söyleyerek, "Aradıkları materyaller çok riskli olduğundan fiziksel olarak da onları zorlayacak durumlar yaratıyor. Bu nedenle kırıklar, kesikler, tırnaklarında kopmalar, burunlarında yaralanmalar, hatta zehirlenmeler dahi olabiliyor. Tabii çeşitli hastalıklara da açık hale geliyorlar. Blacky, bu köpeklerimizden biri. Fiziksel olarak artık bu koşullara devam edemeyeceğine karar verdiğimiz için köpek eğitim merkezimizde bakımına devam ediyoruz. Sınır kapısında görev yaparken kuyruğu bir aracın kapısına sıkıştığı için kırıldı ve buradaki veteriner hekimlerimiz tarafından kuyruğunun kesilmesine karar verildi. Bu fiziksel olarak Blacky'nin çalışmasına engel teşkil etmedi ve zorunlu bir operasyondu. Blacky, kuyruğunun kesilmesine rağmen çalışmalarına devam etti ve 11 yaşına kadar da hizmet verdi" dedi.

'TESPİTİ UFKUMUZU AÇTI'

Dilek, Ranger'ın da İstanbul Havalimanı'nda önemli bir operasyona imza attığını söyleyerek, "Valizin bebek kıyafetlerinden oluştuğunu tespit ettik. Görünürde herhangi bir problem yoktu; çünkü sadece bebek kıyafetleri vardı. Ancak Ranger'ın verdiği ısrarlı tepki nedeniyle ekstra bir kontrole tabi tutmak istedik. Kıyafetlerden aldığımız testlerde uyuşturucu madde tespit ettik. Ranger'ın en büyük yakalaması buydu. Çünkü görünürde bir aile, bir bebek ve bebek kıyafetlerinden oluşan, herhangi bir zulaya tabi olmayan bir valizden oluşuyordu. Ranger'ın emdirilmiş şekilde bebek kıyafetlerindeki uyuşturucuyu tespit etmesi bizim risk analizimiz açısından da ufkumuzu açan bir yakalama oldu" diye konuştu.

'FİZİKSEL DEFORMASYONLARINI HESABA KATARAK PLANLIYORUZ'

Dilek, emekli köpeklerin bakımlarını merkezde yapmaya devam ettiklerini anlatarak, "Veteriner hekimlerimizle beraber köpeklerimizin tedavileri ve bakımları devam ediyor. Günlük bakım ihtiyaçları, günlük mama ölçekleri, bunların tamamı veteriner hekimlerimiz tarafından belirlenerek, bu doğrultuda eğitmenlerimiz tarafından bakımları devam ediyor. Köpeklerimizin devletimize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı ileriki yaşlarında da onlara katkıda bulunarak bakımlarına devam ediyoruz. Bu köpeklerimiz yüksek enerjili köpekler. ve bu yüksek enerjilerini de atmaları için de günlük yürüyüş, oyun ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. Yaşı itibari ile tabii ki fiziksel olarak bazı deformasyonları var. Kemik yapısının, kas yapısının yaşlı insanlarda olduğu gibi yaşlı köpeklerimiz de de bu deformasyonlar mevcut. Onların bu oyun ve yürüyüş planlamalarını tamamen onların fiziksel deformasyonlarını hesaba katarak planlıyoruz. Günlük olarak sabah ihtiyaçlarını tamamlamak üzere tuvalete çıkarıyoruz, yürüyüşler yapıyoruz, kısa oyunlar oynuyoruz. Daha sonrasında da veteriner hekimlerimiz tarafından kontrolleri yapılarak kafeslerinde dinlenmeye bırakıyoruz. Akşam aynı şekilde belirli ölçekte verdiğimiz mamanın devamında köpeklerimizle kısa yürüyüşler, oyunlar oynuyoruz. Onların işte kafes içerisinde biriken enerjilerini alarak yaşamlarını devam ettirmelerini sağlıyoruz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Veteriner Hekim Niyazi Demirci de köpeklerin sık karşılaştığı hastalıklara karşın öncelikli testlere tabi tutulduklarına vurgu yaparak, "Ranger, bizim burada damızlık olarak kullandığımız köpekti. Yavru alırken doğumda problem çıktı, acil sezaryene aldık. Yavruları ve anneyi başarılı bir şekilde ameliyattan çıkardıktan sonra bakım ve beslemelerini yaptık. Daha sonrasında göreve gönderdik. Şu an çocuklar da çok başarılı bir şekilde görev yapıyorlar. Sağlık rutinleri ilk doğduğu günden başlıyor, emekli olup da artık bizle vakit geçirmeyi tamamlayana kadar devam ediyor. Her gün, tek tek viziteye çıkıyoruz ve kontrol ediyoruz. Her 3 ayda bir iç ve dış parazit uygulaması yapıyoruz. Yıllık aşılarını yapıyoruz. Çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli olduğundan bütün müdahaleleri zamanında yapıp gerekli önlemlerini alıyoruz, sevk ve idaresini sağlıyoruz" diye konuştu.