Emekli Öğretmene Sürpriz Veda

Trabzon'un Yomra ilçesinde emekli olan 45 yıllık sınıf öğretmeni Hami Topal'a okulunda sürpriz veda düzenlendi.

Yomra Merkez İlkokulu öğrenci, öğretmen ve idarecileri, emekliye ayrılan 65 yaşındaki Topal için veda programı organize etti.

Öğrenciler, son derse girmek için okula gelen Topal'ı bahçe kapısında ellerinde balonlarla karşıladı.

Gördüğü manzara karşısında duygulanan öğretmen, öğrencileri ile tek tek vedalaştı.

Uzun süre alkışlanan Topal, bu güzel uğurlama için meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür etti.

Topal, genç yaşta Kastamonu'ya 50 kilometre uzaklıkta bir köyde mesleğe başladığını belirterek, "Köyde başlayan meslek hayatım uzun yıllar devam etti. 1994 yılında Yomra Merkez İlkokulu'na en genç öğretmen olarak geldim ve yaş haddinden emekli oluyorum. Çok mutluluklar yaşadım bu sürede, çok başarılı öğrencilerimiz oldu. Hepsini sevgi ve saygılarımı gönderiyorum." dedi.

Ülkenin geleceği olan çocukları çok sevdiğini dile getiren Topal, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Müdürüm, okul müdürlerimiz, değerli meslektaşlarım, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan velilerime teşekkür ediyorum. Bana yaşattığınız bu mutluluğu da Allah size yaşatsın. Ali Maraba, Atilla Gümüş meslektaşlarımız hayatlarını kaybederek aramızdan ayrıldılar. Onların da yanımızda olmasını isterdim. Allah onlara rahmet eylesin. Buradan başka yerlere giden, ayrılanlara selamlarımı iletiyorum. Ben bütün hakkımı helal ettim, sizlerden de helallik istiyorum. Beni sürekli motive eden, güler yüzle okula gönderen değerli eşime de teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Yıldırım, Hami Topal'a plaket verdi.