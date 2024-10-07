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Emekli Öğretmen Ramazan Yıldırım'a Veda Töreni Düzenlendi

Emekli Öğretmen Ramazan Yıldırım'a Veda Töreni Düzenlendi
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 43 yıllık sınıf öğretmeni ve okul müdürü Ramazan Yıldırım, emekliliği dolayısıyla düzenlenen törende meslektaşlarından helallik aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü, Yıldırım'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 43 yıllık sınıf öğretmeni ve okul müdürü Ramazan Yıldırım için okulunda sürpriz veda düzenlendi.

Emekli olan okul müdürü için Nurdağı Milli Eğitim Müdürlüğünde veda töreni yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım emekli olan Ramazan Yıldırım'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Görev yaptığı süre boyunca çalıştığı meslektaşlarından helallik isteyen Ramazan Yıldırım da "Bayrağı artık sizlere devrettik. Artık bayrak sizindir. Biliyorsunuz bayrak lekesiz olur. Bu bayrağı artık sizlere tertemiz devrediyorum." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Yıldırım hizmet anısına Ramazan Yıldırım'a plaket takdim etti.

Ramazan Yıldırım, en son görev yaptığı İçerisu İlker Aslan İlkokulu'ndaki öğretmen ve öğrenciler tarafından alkışla uğurlandı.???????

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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