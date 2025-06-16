Emekli Öğretmen İçin Duygusal Veda Etkinliği

Nevşehir'de meslekte 30 yılını doldurarak emekli olan 52 yaşındaki sınıf öğretmeni Serap Uğur için görev yaptığı okulda sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

20 Temmuz İlkokulu öğrencileri, mesai arkadaşları ve idareciler, emekli olan Uğur'a sürpriz yapmak istedi.

Meslektaşları, okulda verdiği dersin ardından Uğur'un bulunduğu sınıfa giderek, konfeti patlattı.

Şaşkınlık yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Uğur, meslektaşları ile koridorlarda karşılıklı dizilen öğrencilerin alkışları eşliğinde alt kattaki okulun dış kapısına geldi.

Burada Okul Müdürü Fatma Aygün tarafından çiçek hediye edilen Uğur için düzenlenen veda programında pasta kesildi.

Duygusal anlar yaşayan Uğur, yaptığı konuşmada, sürpriz nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi.

Okul Müdürü Aygün ise "Serap öğretmenimiz, okulumuza uzun yıllar emek verdi. Onun yetiştirdiği nesiller, bu ülkenin geleceğine ışık tutacak. Kendisine sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik diliyoruz." diye konuştu.

Programın ardından öğrencileriyle vedalaşan Uğur, teşekkür ettiği meslektaşlarına da başarılar diledi.