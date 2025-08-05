Emekli Öğretmen Çift Evliliklerinin 50. Yılında Yeniden Nikah Kıydı

Isparta'nın Gönen ilçesinde emekli öğretmen çift, evliliklerinin 50. yıl dönümünde yeniden nikah kıydırdı.

Kentin çeşitli okullarında görev yapan 67 yaşındaki Gülser ve 68 yaşındaki Yaşar Çetin Mutluay çifti, evliliklerinin 50. yıl dönümünde Göleteler Mahallesi'ndeki evlerinin önünde nikah töreni düzenledi.

Mutluay çifti, yakınları ve arkadaşlarının katıldığı törende yarım asır sonra mutluluğa yeniden "evet" dedi.

Gülser Mutluay, AA muhabirine, bu tören için eşiyle hayaller kurduklarını söyledi.

Evlilik yıl dönümlerini düğün gibi kutlayarak bir anı olarak kalmasını istediklerini belirten Mutluay, "Eşim de bu düşünceme katıldı. Birlikte böyle bir şey yaptık, çok güzel oldu." dedi.

Küçük yaşlarda gelin olduğunu ve annesi olmadığı için buruk bir düğün yaptığını anlatan Mutluay, "Eşim o yıllarda düğünümüzde çok güzel şeyler hazırladığı halde ben o burukluğu içimden atamadım. 'Keşke annesi de görseydi' diyerek bazı insanlar düğünde ağlıyordu. Çok üzülmüştüm. Ağlayarak değil, gülerek kutlamak istedim. Çok güzel oldu, gülerek kutladık." diye konuştu.