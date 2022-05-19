EMEKLİ ÖĞRETMEN AĞAÇ DALLARINI SÜS EŞYASINA DÖNÜŞTÜRÜYOR - Haberler

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, emekli öğretmen Mail Yılmaz (65),doğadan topladığı ağaç ve tahta parçalarını süs eşyasına dönüştürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Mail Yılmaz, emekli olduktan sonra çocukluk yıllarında ilgi duyduğu ahşap işleriyle uğraşmak amacıyla evinin bahçesinde hobi atölyesi kurdu. Doğada dolaşarak topladığı ağaç dalları, odun parçaları ve tahtaları atölyesinde el maharetiyle süs eşyalarına dönüştüren Yılmaz, "Emekli olduktan sonra kendime bir hobi alanı seçerek, doğada atıl durumda bulduğum ağaç dalları ve tahtaları değerlendiriyorum. Bunlardan çeşitli süs eşyaları yapıyorum. Böylece hem vakit geçiriyor, hem de ahşap işleri ile uğraşarak moral buluyorum" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel