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Emekli maaşlarının iyileştirilmesi talebine Bakan'dan ilginç cevap

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin verdiği soru önergesine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın soruyla ilgisi bulunmayan aylık bağlama esaslarını anlatan bir cevap verdiğini belirterek, 'Emekli, maaşında iyileştirme istiyor, Bakan ranzalı yurtlarda tatil öneriyor' dedi.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin verdiği soru önergesine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın soruyla ilgisi bulunmayan aylık bağlama esaslarını anlatan bir cevap verdiğini belirterek, "Emekli, maaşında iyileştirme istiyor, Bakan ranzalı yurtlarda tatil öneriyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yaptığı açıklamada, emekli maaşlarının enflasyon karşısında düşük kaldığı, bu yüzden maaşların iyileştirilmesi gerektiğine ilişkin Meclis'e soru önergesi verdiğini belirtti.

Gürer, "Emeklilerin taban aylıklarında iyileştirme yapılması ve emekli maaşlarının hesaplanmasında, emeklilerin geçimlerini sağlayabilecek düzeyde bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir" sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Yaşlılık aylığı hesabını kazanç ve gün sayısı belirlemektedir. Buna göre, sigortalılara aylık talebinde bulundukları tarihte, mevcut prim ödeme gün sayıları, prime esas kazançları ve yaşları gibi emekliliğe esas parametreler dikkate alınarak hesaplanır" yanıtını verdiğini aktardı.

"Sosyal güvenlik politikaları gözden geçirilmeli"

Ömer Fethi Gürer, şunları kaydetti:

"Soru ayrı cevap ayrı. Soruyla ilgili olmayan aylık bağlama ile ilgili esasları açıkladı ama tavan aylık iyileştirme hususundaki soruma yanıt vermedi. Sosyal güvenlik sistemindeki yapısal sorunlar ve emekli maaşlarının yetersizliği, bu ekonomik sıkıntıların daha da derinleşmesine katkıda bulunmaktadır. Emeklilerin karşılaştığı bu zorluklar, sosyal güvenlik politikalarının etkin bir şekilde gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Emekli, maaşında iyileştirme istiyor, Bakan ranzalı yurtlarda tatil öneriyor. Yol parası ve gideri nasıl karşılayacak onu belirtmiyor. Ayrıca 70 yaş üzeri o ranzalara nasıl çıkacak, onu dahi düşünmüyor."

Kaynak: ANKA / Güncel

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