Emekli Maaşları Asgari Ücretin Altında Kalıyor

(ANKARA) - Birleşik Emekliler Sendikası, emekli maaşlarının asgari ücretin altında kalmasını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önünde protesto etti. Sendika Genel Sekreteri Aysel Lüle, "Nüfusun önemli bir kısmını oluşturan emeklilerin uzun yıllar çalışarak, primlerini ödeyerek hak kazandığı emeklilik nedeni ile aldıkları maaş asgari ücretin dahi çok altındadır. Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde en düşük emekli aylığına sahip 2'nci ülkedir" ifadelerini kullandı.

Birleşik Emekliler Sendikası, SGK binası önünde emekli maaşlarını protesto etmek için basın açıklaması yaptı. Sendika adına konuşan Sendika Genel Sekreteri Aysel Lüle, şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği gibi Türkiye'de pasif sigortalı sayısı yaklaşık 16 milyondur. Pasif sigortalıların yüzde 72'si emekli aylığı alanlardan oluşmaktadır. Yüzde 28'i ise yaşlılık, dul, yetim, tarım sigortası aylığı alanlardan oluşmaktadır. Ancak nüfusun önemli bir kısmını oluşturan emeklilerin uzun yıllar çalışarak, primlerini ödeyerek hak kazandığı emeklilik nedeni ile aldıkları maaş asgari ücretin dahi çok altındadır. Oysa ki 2002 yılında asgari ücret 184 TL iken işçi emekli aylığı 276 TL idi. Bugün ise emekli kök aylığı asgari ücretin yarısı kadar dahi değildir.

Emekli maaşı zamları TÜİK'in belirlediği yıllık enflasyon verisinin 6 aylık dilimi baz alınarak belirlenmektedir. TÜİK'in belirlemiş olduğu bu veriler gerçek enflasyon değerlerine, gerçek piyasa koşullarına orta ve düşük gelirli çalışanların tükettiği mal ve hizmetlere göre yapılması gerekmektedir. Ancak TÜİK tarafından bildirilen enflasyon oranlarının elektrik, su, doğal gaz, kira, yiyecek, giyim, sağlık, temizlik, ev eşyası, motorin, benzin gibi temel ihtiyaçlara sürekli olarak yapılan zamlar gözetildiğinde hayatın olağan akışına aykırı olduğu açıktır. Yapılan tespit neticesinde emekli kesiminin maaş artışında düşüş tespit edilmekte ve bu durum yoksullaşmaya sebep olmaktadır. En son 2021 yılı verilerine göre yapılan araştırmada Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde en düşük emekli aylığına sahip 2'nci ülkedir. Ülkemizde açlık sınırının 20 bin TL'ye yaklaştığı asgari ücretin ise 17 bin 2 TL olduğu göz önünde bulundurarak emekli aylıklarının bu rakamların yarısına dahi ulaşamadığına yaşayarak tanıklık yapmaktayız.

"Bütün emeklilere gerçekçi enflasyon oranında zam yapılmasını talep ediyoruz"

Sendikamıza üye ve diğer tüm emeklilerin maaşlarının asgari ücretin altında olması Anayasa'ya, insan haklarına ve vicdana aykırı uygulamalar olup, 2024 Temmuz zammının gerçekçi oranlarda yapılmasını, en düşük emekli aylığı taban ücretinin asgari ücret oranına yükseltilmesi ve bu işlem yapıldıktan sonra bütün emeklilere ayrımsız gerçekçi enflasyon oranında zam yapılmasını 16 milyon emekli adına talep ediyoruz."