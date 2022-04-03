Emekli maaşıyla 20 yıldır sahipsiz hayvanları besliyor

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Nesibe Çevener, 20 yıldır mahallesindeki sahipsiz kedi ve köpekleri besliyor, yaralı ve hasta hayvanların tedavisini üstleniyor.

Babasından aldığı hayvan sevgisiyle çocuk yaşlardan itibaren devamlı hayvan besleyen Çevener, emekli olduktan sonra da hayvanlara ilgisiz kalmadı.

30 yıl önce emekli olan 2 çocuk annesi Çevener, birçok hayvan barınağına gönüllü olarak hizmet etti ve bir süre Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü yerel hayvan koruma görevlisi olarak çalıştı.

Çevener, evinde beslediği kedilerin yanı sıra 20 yıldır mahalledeki sahipsiz hayvanların beslenmesi ve bakımlarını üstleniyor.

Her sabah ve akşam sahipsiz hayvanlar için sokaklara yem ve mama bırakan Çevener, hasta ve yaralı hayvan gördüğü zaman onların bakım ve tedavilerini de sağlıyor.

Kireçlenme rahatsızlığının yanı sıra 2 yıl önce felç geçirip bastonla yürümeye başlayan Çevener, kısa süre ara vermesine rağmen rahatsızlığına aldırmadan baston yardımıyla yürüyerek hayvanları beslemeye devam ediyor.

Sahipsiz hayvanların beslenmesi için emekli maaşıyla yem ve mama alan Çevener, AA muhabirine, küçüklüğünün iki katlı bahçeli bir evde geçtiğini, hayvansever olan babasının etkisiyle kendisinde hayvan sevgisi geliştiğini belirtti.

Yaşamını sürdürürken de evinde devamlı kedi köpek gibi hayvanları beslediğini ifade eden Çevener, 30 yıl önce emekli olduktan sonra çeşitli sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlar aracılığıyla hayvanlarla ilgilenmeye devam ettiğini dile getirdi.

Yaşı ilerledikçe bu görevlerden el çekip evindeki ve mahallesindeki hayvanlarla ilgilenmeye başladığını anlatan Çevener, "Oturduğum mahallede hiç kimse yardım etmeden kendi imkan ve maddi gücümle 20 senedir kedi köpek doyuruyorum. Tavukçudan her gün ciğer, kırıntı alıyor kaynatıyorum. Sabah 09.30, akşam 16.00'da hayvanları besliyorum ayrıca 15 kilogram kuru mama alıyorum. O da çok masraflı oluyor." diye konuştu.

"Ölene kadar da onları doyuracağım"

Çevener, günde ortalama 30 kedi ve köpek beslediğini, hayvanları çok sevdiğini belirterek, "Bu bir aşk. Ölene kadar da onları doyuracağım." dedi.

Sahipsiz hayvanların sadece beslenme değil, sağlık sorunları ve kısırlaştırma işlemleriyle de ilgilenen Çevener, sokakta hasta veya yaralı kedi veya köpeğe denk geldiğinde sağlık giderlerini üstlendiğini dile getirdi.

Çevener, 2 yıl evvel felç olduğunu, bir süre yürüyemediğini, eşinin ilgisiyle 7-8 aydır yürümeye başladığını anlatarak, son dönemde bastonla ancak yakın yerlerde hayvanları besleyebildiğini söyledi.

Nesibe Çevener, "Maaşımın yarısı hayvanlara gidiyor, yarısı doktorlara gidiyor. Ayaklarımdan rahatsızım, kireçlenme var. Felç geçirdim. 3 ayda bir doktora gidiyorum." diye konuştu.

Çevener, kocasının da hayvansever olduğunu, kendisine çok destek verdiğini kaydetti.