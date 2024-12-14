Emekli Koruma Polisi Ziya Ayaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Adana'da 71 yaşında hayatını kaybeden emekli koruma polisi Ziya Ayaz'ın cenazesi Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Akciğer kanseri nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören Ayaz, evinde vefat etti.

Ayaz'ın cenazesi, Kozan Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki törene Ayaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk ile vatandaşlar da katıldı.

Öztürk, törendeki konuşmasında Ayaz'ın, Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde koruma polisliği yaptığını belirterek, "O sıradan bir polis değildi. 15 yıl beraber çalıştık. Turgut Özal'a yönelik 1988'deki suikast girişiminde saldırganı etkisiz hale getirmişti. Allah rahmet eylesin." dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Ziya Ayaz'ın naaşı toprağa verildi.