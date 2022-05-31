Emekli Korgeneral Polat, mezarı başında anıldı - Haberler

Emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat, ölümünün 42. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anıldı.

Yıldırım Mezarlığı'ndaki anma programında, Şarkışla Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Hüseyin Özgür, Polat'ın biyografisini okudu, İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer dua etti.

Daha sonra Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde devam eden programda, Şarkışla Anadolu Lisesi Müdürü Özgür Öztürk, Polat'ın hayatı hakkında bilgiler verdi.

Polat'ı anlatan video gösteriminin de sunulduğu programda, Şarkışla Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okunup, türküler söylendi. Etkinliğin ardından, açılan resim sergisi de gezildi.

Programa, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Muhammet Ali Batur, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mümin Yılmaz, bazı siyasi partilerin temsilcileri, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

Şarkışla'da 1921 yılında doğan Osman Fazıl Polat, 1973-1975 yıllarında 28. Tümen Komutanlığı görevinde bulundu. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve bu sırada korgeneral rütbesine terfi eden Polat, 1979'da emekli oldu, 31 Mayıs 1980'de vefat etti.