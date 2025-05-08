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Emekli İşçi, 7 Yıldır Ulu Cami'yi Gönüllü Olarak Temizliyor

Emekli İşçi, 7 Yıldır Ulu Cami'yi Gönüllü Olarak Temizliyor
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Kayseri'de 61 yaşındaki emekli işçi Turgut İnce, 9 asırlık Ulu Cami'nin temizliğini gönüllü olarak yapıyor. Cami temizliği için başlayan bu çalışmasını, Rabb'inin rızasını kazanmak amacıyla sürdürdüğünü belirtiyor.

Kayseri'de yaşayan 61 yaşındaki işçi emeklisi Turgut İnce, 7 yıldır 9 asırlık Ulu Cami'nin temizliğini gönüllü olarak yapıyor.

Emekli olduktan sonra namaz kılmak ve Kur'an-ı Kerim öğrenmek için gittiği tarihi Hunat Camisi'nin bahçesinde arkadaşlarıyla konuşurken cami temizliği için personel arandığını öğrenen İnce, gönüllü olarak camiyi temizlemeye karar verdi.

İnce, haftanın 6 günü düzenli olarak "Sultan Cami" ve "Cami Kebir" gibi isimlerle de anılan tarihi Ulu Cami'yi evi gibi temizliyor.

Yaşına aldırmadan eline aldığı elektrikli süpürgeyle halıları temizleyen İnce, minberden kürsüye ve mihraba caminin bütün bölümlerinin temizliğini yapıyor.

İnce, temizlikten arta kalan zamanlarında da Kur'an-ı Kerim öğrenerek kendini geliştiriyor.

Emekli işçi Turgut İnce, AA muhabirine, 2014 yılında Melikgazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünden emekli olduğunu söyledi.

Hunat Camisi'nin bahçesinde caminin temizliği için bir kişinin arandığını duyması üzerine cami derneğine başvurduğunu anlatan İnce, 7 yıldır gönüllü olarak temizlik yaptığını dile getirdi.

"Rabbimin rızasını kazanmak maksadıyla çalışıyoruz"

İnce, saat 09.00 gibi geldiği caminin temizliğine erken saatlerde başladığını, cemaate temiz bir ortam hazırladığını vurguladı.

Merdivenleri, ayakkabılıkları, halıları, minberi, vaaz kürsüsünü ve mihrabı temizlediğini ifade eden İnce, "Buradan bir şey beklediğimizden değil ama bir dua alabilir miyiz diye düşündük. Rabb'imin rızasını kazanabilir miyiz düşüncesiyle başladık. Yoksa asgari ücretle sanayide de çalışırım ama bizimki para değil. Burada dua almak, Rabb'imin rızasını kazanmak maksadıyla çalışıyoruz." diye konuştu.

Manevi bir ortamda çalıştığına dikkati çeken İnce, "Çok mutluyum. Buranın maneviyatı bambaşka. Bazen insan kendini Kabe'de gibi zannediyor." dedi.

İnce, gücü yettiğince caminin temizliği için çalışacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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