Emekli Hekimlerin Maaşları Yetersiz

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO), SGK'dan emekli olan hekimlerin ortalama 17 bin 500 TL maaşla açlık sınırının altında olduklarını belirterek "Emekli hekim maaşları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır, hekimlik mesleği toplumsal karşılığı bakımından biriciktir, toplumsal faydası ve değeri bakımından tartışılmaz ve karşılaştırılamaz nitelikteki bu mesleğin emekli mensuplarına da hak ettiği bir aylık bağlanmalıdır" açıklamasını yaptı.

ATO, emekli hekimlerin durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. SGK'dan emekli hekimlerin geçinemediği ve açlık sınırının altında oldukları belirtilen açıklamada, 2023 yılının sonunda yapılan bir araştırmaya göre 10 yıl Emekli Sandığı'na, 10 yıl BAĞ-KUR'a ve 10 yıl da SSK'ya bağlı olarak çalışmış bir hekimin aylık gelirinin ortalama 17 bin 500 TL civarında olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, sorunun çözümü için şu öneriler sıralandı:

"Emekli hekim maaşları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır, hekimlik mesleği toplumsal karşılığı bakımından biriciktir, toplumsal faydası ve değeri bakımından tartışılmaz ve karşılaştırılamaz nitelikteki bu mesleğin emekli mensuplarına da hak ettiği bir aylık bağlanmalıdır.

Farklı sosyal güvenlik kurumlarından emekli olan hekimler arasındaki gelir adaletsizliği giderilmeli ve bütün kurumlar için yoksulluk sınırının üstüne çıkarılmalıdır.

Emekli hekimlere ödenen ek ödemelerde çalışan- çalışmayan ayrımı gözetilmeden tüm emekli hekimleri kapsayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

SGK emeklisi hekimlerin çalışması durumunda maaşlarından yapılan yüksek kesintilere son verilmelidir.

7200 ek gösterge çalışan ve emekli bütün hekimlere yönelik olarak ayrımsız şekilde hayata geçirilmelidir.

Emekli hekimlerin evde bakım hizmetleri ve huzurevi gereksinimleri için bir an önce yasal düzenlemeler yapılarak hayata geçirilmelidir."

Açıklamada, yetkililere şu sorular yöneltildi:

"Türkiye'de 10 bin TL'nin altında aylık alan kaç emekli ve hak sahibi bulunuyor?

Emekli aylığı, asgari ücret olan 17 bin 2 TL'nin altında olan kaç emekli hekim bulunuyor?

Emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalan hekim sayısı nedir?

İş yaşamında yaşamındaki emekli hekimlerin özel hastane, özel tıp merkezi ve sağlık kuruluşları, ortak sağlık güvenlik birimleri olmak üzere istihdam dağılımı nasıldır?

Emekli Sandığı, BAĞ-KUR, SSK emeklisi hekimler arasındaki maaş dengesizliğini düzeltecek adımlar atacak mısınız?

Emekli olduğu halde geçinmek için çalışmak zorunda kalan SGK emeklisi hekimlerin maaşlarından yapılan yüksek kesintilere son verilecek midir?"