Emekli Danıştay hakimini dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Uğur Akyol'a hapis cezası

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya şikayetçiler emekli danıştay hakimi S. Y. ile kızı katılırken taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"PEYGAMBER SOYUNDAN GELEREK SEYYİD OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU"

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın düzenlediği iddianamede şüphelinin kendisini alternatif tıp uzmanı olarak tanıttığı, kadın hastalıklarına iyi gelen bir macunun formülünü bildiğinden bahsederek işlerini büyütmek adına emekli Danıştay Hakimi müşteki S.Y.'nin kendisi için yatırımcı olmasını istediği belirtildi. İddianamede şüpheli Uğur Akyol'un müşteki S.Y.'yi Alevilik inancının kutsal simgeleri üzerinden sürekli etki altına aldığı ve kendisini 'Seyyid' olarak tanıttığı da anlatıldı. Dolandırıcılık suçunda olduğu gibi yine dini duyguları kullanarak eski hakimin avukat olan iki kızı S.Y. ve D.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu da belirtildi. Savcı, düzenlediği iddianamede şüphelinin müşteki S.Y.'ye karşı bir kez, D.Y.'ye karşı ise, zincirleme olarak 'Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' ve tüm müştekilere karşı zincirleme olarak 'Dini inanç ve duygularının istismarı' suçlarından 15 yıl 9 aydan 66 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyordu.