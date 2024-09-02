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Emekli Büyükelçi Şükrü Tufan'a Üstün Hizmet Madalyası Verildi

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Dışişleri Bakanlığı, nisan ayında hayatını kaybeden Emekli Büyükelçi Şükrü Tufan'a üstün hizmet madalyası verdi. Madalyayı oğlu Korkut Tufan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan teslim aldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, nisan ayında hayatını kaybeden Emekli Büyükelçi Şükrü Tufan'a üstün hizmet madalyası verdi. Madalyayı oğlu Korkut Tufan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan teslim aldı.

Dışişleri Bakanlığı Fatin Rüştü Zorlu salonunda düzenlenen törenle Emekli Büyükelçi Şükrü Tufan'a üstün hizmet madalyası verildi. Türkiye'nin ilk Saraybosna Büyükelçisi olan Şükrü Tufan'a verilen madalyayı oğlu Büyükelçi Korkut Tufan teslim aldı. Tören programı Tufan'ın Bosna Savaşı devam ederken görevde bulunduğu yıllarda  Gazeteci Mithat Bereket'e vermiş olduğu bir röportajın gösterimi ile başladı. Tören, Şükrü Tufan'ın oğlu Korkut Tufan, Galatasaraylı eski futbolcu Tarık Hodziç, Bosna-Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Çolakoviç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmaları ile devam etti. Ardından ödül takdimi yapılarak tören programı sona erdi.

Bosna Hersek, Fas ve Arjantin'de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yapan, Şükrü Tufan 30 Nisan 2024 tarihinde hayatını kaybetmişti. Bakan Fidan, törende Emekli Büyükelçi Şükrü Tufan'ı anarken şunları kaydetti:

"Bu anlamlı tören sadece Büyükelçimizin mesleki hizmetlerini onurlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda zor savaş döneminin çetin koşullarında ülkemizin milli menfaatlerini güçlü şekilde savunan bir diplomatımızın, Bosna-Hersek'le ilişkilerimizde mirasına sahip çıkışımızı da teyit ediyor. Saraybosna'daki ilk Türk Büyükelçisi olarak 1993-1996 yılları arasında görev yaptığı Bosna-Hersek devleti ve halkı açısından Şükrü Tufan sadece üstün niteliklere sahip bir hariciyeci olmamıştır. Cesaretiyle, kararlılığıyla ve savaş döneminde Bosna-Hersek'e katkılarıyla sevgi ve saygı duyulan bir dost da olmuştur.

Bosna-Hersek'teki görevini, 40 yıllık meslek hayatının en anlamlı üç yılı olarak nitelendiren merhum Büyükelçi Tufan, Bosna-Hersek'in yaşadığı acılı dönemin bizzat şahitliğini yapmış, bu zor dönemde başından sonuna kadar Bosna-Hersek halkıyla beraber olmuş, onlara moral vermiştir. Büyükelçi Tufan, Saraybosna'nın bombalarla sarsıldığı, barış umutlarının neredeyse tükendiği günlerde ülkemizin ve milletimizin her şart ve durumda Bosna'nın yanında kararlı duruşunu temsil etmiştir. Onun diplomasi anlayışı sadece resmi temaslarla sınırlı kalmamış, sokaktaki insanın derdine derman olmayı, onların umutlarını yeşertmeyi de amaç edinmiştir.

Büyükelçi Tufan, Bosna-Hersek'te görev yaptığı süre boyunca ülkemizin sadece bir müttefik değil aynı zamanda bir kardeş millet olduğunu da göstermiştir. Balkan halklarının gönlünde Türkiye'nin adını bir kez daha altın harflerle yazdırmıştır. Şükrü Tufan'ın Saraybosna'da sergilediği kararlı ve yılmaz duruş, bugün halen Bosna-Hersek'teki izimiz olarak yaşamaktadır.

Büyükelçi Tufan görev yaptığı ilk dönemde hayati tehlike bulunmasına rağmen eşi Zişan Hanımefendiyle birlikte Saraybosna sokaklarında gezmekten ve kuşatma altında yaşayan halkın sıkıntılarını paylaşmaktan çekinmemiştir. Başçarşı'da eşiyle el ele gezerek, esnafla kahvesini içerek bir umut sembolü olmuştur. Ayrıca, Boşnak kardeşlerine yardım etmek için Türkiye'den ülkeye gelen tüm kurum ve kuruluşlarımıza cansiperane şekilde destek olmuştur.

Savaş döneminde verdiği, az önce izlediğimiz röportajında ne şahsının ne de mesai arkadaşlarının savaş koşulları altında çalışmaktan korktuğunu ifade eden Tufan, korkuyu cesaretin kardeşi olarak tanımlayarak, Türk diplomatının cesaretini ve yılmaz asil duruşunu tüm dünyaya göstermiştir. Merhum Tufan'ın bu sözleri, bugün Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda dünyanın dört bir yanında, her türlü zorlu koşullarda çalışan Türk diplomatları için bir ilham ve gurur kaynağı olmaktadır.

Bu ödül sadece bir nişan değil, aynı zamanda Rahmetli Büyükelçimizin göstermiş olduğu kararlılık, cesaret, adanmışlık ve insan sevgisinin bir sembolüdür. Büyükelçi Tufan'ın nezdinde Türk dış politikasının, Türk Hariciyesi'nin kararlılığının, azminin ve gücünün somut bir örneğidir. Onun bıraktığı bu örnek miras, tüm Hariciye mensupları için bir rehber teşkil etmektedir."

Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü, Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtılmasında, dış politikasının başarıyla uygulanmasında, menfaatlerinin korunmasında, geliştirilmesinde, tarihinin, dilinin, kültürünün, sanatının tanıtılmasında, fedakarlık, üstün başarı, yararlılık gösteren yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere, Bakanlığın görev ve sorumluluk alanına giren diğer konularda takdire şayan hizmetleri görülen gerçek ya da tüzel kişilere veriliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Politika Güncel Korkut

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