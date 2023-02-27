Emekli Büyükelçi Selim Yenel'den "Kızılay" Yorumu: "Bu Çadırları, Bu Depremden Sonra Sattılarsa Durum Vahim"

Emekli Büyükelçi Selim Yenel, Kızılay’ın deprem sonrasında AHBAP Derneği’ne çadır satması, Türkiye'ye yardıma gelen bazı yabancı ülkelerin de kendilerinden talep edilmesi üzerine çadır satın aldığı iddiasıyla ilgili “Bunlar çok eleştirilecek konular. Acaba bu çadırları yeni mi sattılar, daha önce mi sattılar bunları bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum ama eğer bu depremden sonra sattılarsa durum vahim” dedi.

Emekli Büyükelçi Selim Yenel, Kızılay'ın deprem sonrasında AHBAP Derneği'ne çadır satması, Türkiye'ye yardıma gelen bazı yabancı ülkelerin de kendilerinden talep edilmesi üzerine çadır satın aldığı iddiasıyla ilgili "Bunlar çok eleştirilecek konular. Acaba bu çadırları yeni mi sattılar, daha önce mi sattılar bunları bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum ama eğer bu depremden sonra sattılarsa durum vahim" dedi.

Gazeteci Tülin Daloğlu, KRT TV'de 'Dünya Gözüyle' programına, emekli Büyükelçi Selim Yenel'i konuk etti. Programda, Kızılay'ın depremden sonra AHBAP Derneği'ne 46 milyon liraya 2050 çadır satışı gündeme geldi.

"SADECE AHBAP DEĞİL TÜRKİYE'YE YARDIMA GELEN YABANCI ÜLKELER DE TÜRKİYE'DEN ÇADIR SATIN ALMIŞLAR"

Tülin Daloğlu, "Hafta sonu patlak veren skandallardan birisi, bir sivil toplum kuruluşu olan AHBAP'ın çadırları Kızılay'dan aldığıydı. Şimdi bir şey daha var, ben hafta sonu Ankara'daki bir grup büyükelçiyle sohbet ettim ve bu sohbette büyükelçiler isimlerinin verilmesine izin vermediler. Sohbetin kuralları böyleydi. Türkiye'ye yardıma koşan ülkelerin hepsi herhangi bir karşılık beklemeden son derece insani duygularla gelip o enkazın altından vatandaşlarımızı çıkartıp bize yardıma koşmuş durumdalar. Fakat öğrendim ki sadece AHBAP değil, aynı zamanda Türkiye'ye yardıma gelen yabancı ülkelerden de çadır talep edilmiş ve bu çadır talep edilen ülkelerin bazıları da bu çadırları Türkiye'den satın almışlar. Ben bunu duyduğumda Allah var yüzüm asıldı, gözlerim aşağı düştü ne diyeceğimi bilemedim. Çok zorlandım" diyerek, Selim Günel'e konuyla ilgili değerlendirmesini sordu.

"BU DEPREMDEN SONRA SATTILARSA DURUM VAHİM"

Emekli Büyükelçi Selim Yenel ise konuya ilişkin şunları söyledi:

"Sonuçta Kızılay ile ilgili çok yorum yapılıyor, çok hataları ortaya konuyor. AHBAP'a satmaları, dediğiniz gibi şimdi de başka ülkelere satmaları, bunlar çok eleştirilecek konular. Acaba bu çadırları yeni mi sattılar, daha önce mi sattılar bunları bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum ama eğer bu depremden sonra sattılarsa durum vahim"