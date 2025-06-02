Emekli Bayram İkramiyeleri Yetersiz Kalıyor

(ANKARA) – Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin hazırladığı "Bayram ikramiyesi değil harçlık" başlıklı raporda, "Emekli bayram ikramiyesi asgari ücrete göre artsaydı en az 13 bin 793 TL olmalıydı, emeklinin 7 yıllık bayram ikramiyesi kaybı 50 bin TL" ifadelerine yer verildi.

DİSK-AR, emeklilere ödenen bayram ikramiyeleriyle ilgili hazırladığı "Bayram ikramiyesi değil harçlık" başlıklı raporu yayımladı. Raporda, 2018 yılında asgari ücretin yüzde 62,4'üne denk gelen emekli bayram ikramiyesinin 2025 yılı itibarıyla asgari ücretin yalnızca yüzde 18,1'ine gerilediği belirtildi.

2018 yılında bin TL olarak belirlenen ikramiyenin 2021'de bin 100 TL, 2023'te 2 bin TL, 2024'te ise 3 bin TL, 2025 yılında ise 4 bin TL olarak belirlendiğine dikkat çekilen raporda, bu artışların, emeklinin alım gücünü korumakta yetersiz kaldığı vurgulandı.

Bayram ikramiyesinin asgari ücretle aynı oranda artması durumunda 2025 yılında en az 13 bin 793 TL olması gerektiğine dikkat çekilen raporda, eğer resmi enflasyon oranında artırılsaydı ikramiyenin 8 bin 878 TL, gıda enflasyonu oranında artırılsaydı ise 11 bin 460 TL'ye ulaşması gerektiği ifade edildi.

Raporda ayrıca, 2025 yılı itibarıyla iki bayram için emeklilerin toplamda 19.587 TL kayba uğradığına dikkat çekildi. DİSK-AR, emekli bayram ikramiyesinin en az asgari ücret düzeyine çıkarılması ve yılda dört kez ödenmesi çağrısında bulundu.